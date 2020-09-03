Маркизио выложил фото из Турина с подписью «В ожидании Суареса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио ждет в Турине нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Таким образом он подписал фото, сделанное в Пьемонте.
«Добро пожаловать, сентябрь. В ожидании Суареса?!?» – написал бывший полузащитник «Зенита».
- Туринцы рассчитывают, что футболист расторгнет контракт с нынешним клубом и присоединится к ним в качестве свободного агента.
- «Ювентус» готов предложить уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.
- Суаресом также интересуются «ПСЖ» и «Аякс».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Клаудио Маркизио