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    Маркизио выложил фото из Турина с подписью «В ожидании Суареса»

    Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио ждет в Турине нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Таким образом он подписал фото, сделанное в Пьемонте.

    «Добро пожаловать, сентябрь. В ожидании Суареса?!?» – написал бывший полузащитник «Зенита».

    • Туринцы рассчитывают, что футболист расторгнет контракт с нынешним клубом и присоединится к ним в качестве свободного агента.
    • «Ювентус» готов предложить уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.
    • Суаресом также интересуются «ПСЖ» и «Аякс».

    text

    Публикация от text (@marchisiocla8) 2 Сен 2020 в 3:00 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Клаудио Маркизио

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