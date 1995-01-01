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    Медведев: «Маркизио приехал в «Зенит» играть – а не мог. Это благородный человек, итальянский дон»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал завершение карьеры полузащитника Клаудио Маркизио. Последним клубом итальянца были санкт-петербуржцы.

    «Радоваться нечему, когда игрок в 33 года завершает карьеру. Футболисты середины поля и нападения могут и в 36 выступать. К сожалению, травма не дала возможности Маркизио показать все свои способности, но мы ценим каждую проведeнную им на поле минуту и каждое результативное действие. Главное, что он был членом команды.

    Казалось бы, он выиграл всe, что можно, так чего переживать? Завершить карьеру – и ладно. Но Клаудио искренне переживал за эту ситуацию, испытывал неудобство и неудовольствие. Он приехал играть – а не мог. Когда шло восстановление, мы считали дни до его перехода в общую группу, а потом пришлось сделать операцию.

    Знатоки футбола оценят всю карьеру Маркизио. Это благородный человек, благородный итальянский дон», – сказал Медведев «Рейтингу Букмекеров».

    • В последний раз итальянец выходил на поле в феврале в составе «Зенита».
    • Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом по взаимному согласию сторон.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2910

      RotBerg 21 минуту назад

      И уважительное отношение клуба к ситуации. Важно уметь расставаться в дружеских отношениях, не как в одном известном нам всеми клубе обычно происходит)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +207

      Давид59 26 минут назад

      Читая между строк, понимаем: Ах Маркизио, ах ты сукин сын, так Газпром классно обул!

      0
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