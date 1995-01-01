Медведев: «Маркизио приехал в «Зенит» играть – а не мог. Это благородный человек, итальянский дон»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал завершение карьеры полузащитника Клаудио Маркизио. Последним клубом итальянца были санкт-петербуржцы.

«Радоваться нечему, когда игрок в 33 года завершает карьеру. Футболисты середины поля и нападения могут и в 36 выступать. К сожалению, травма не дала возможности Маркизио показать все свои способности, но мы ценим каждую проведeнную им на поле минуту и каждое результативное действие. Главное, что он был членом команды.

Казалось бы, он выиграл всe, что можно, так чего переживать? Завершить карьеру – и ладно. Но Клаудио искренне переживал за эту ситуацию, испытывал неудобство и неудовольствие. Он приехал играть – а не мог. Когда шло восстановление, мы считали дни до его перехода в общую группу, а потом пришлось сделать операцию.

Знатоки футбола оценят всю карьеру Маркизио. Это благородный человек, благородный итальянский дон», – сказал Медведев «Рейтингу Букмекеров».