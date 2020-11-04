Маркизио: «В Италии пишут, что «Зенит» по сравнению с «Лацио» находится в хорошей форме»

Бывший полузащитник «Зенита» Клуадио Маркизио поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Лацио» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Чиро Иммобиле не приехал в Петербург. Большая потеря?

— Мы знакомы еще по «Юве», играли вместе в юношеской команде. Это очень важный игрок не только для «Лацио», но и для сборной Италии. Если бы он приехал в Петербург, его стоило очень сильно опасаться. Он чем-то похож на Азмуна в том плане, что на скорости, когда остается несколько метров до ворот, может поставить в затруднение любую оборону.

— В игре с «Лацио» разрешено будет заполнить 30 процентов от вместимости «Газпром Арены».

— Это очень значительный фактор, который может повлиять на результат. «Лацио» отвык играть при публике. Вообще из-за этого в Италии сейчас все матчи одинаковые — не важно, дома ты играешь или на выезде. Так что свои болельщики — это огромный плюс для «Зенита».

— У «Лацио» есть слабые места?

— Если «Зенит» противопоставит свою командную скорость и будет хорошенько прессинговать, то это может поставить «Лацио» в затруднительное положение.

— Что в Италии говорят и пишут о предстоящем матче?

— У нас пишут, что «Зенит» по сравнению с «Лацио» находится в хорошей физической форме. Предполагается, что у римлян она не оптимальная. Поэтому советуют команде Индзаги быть в Петербурге острожными. Еще пишут, что если «Лацио» выиграет, он станет явным лидером группы, если ничья — всe в группе станет очень интересно.

— Каковы шансы «Зенита» в этой игре?

— На мой взгляд, у «Зенита» есть возможность выиграть, потому что «Лацио» действительно переживает не лучший момент. И в физическом, и в ментальном плане. Петербуржцы могут этим воспользоваться, если римляне это им позволят. Посмотрим!