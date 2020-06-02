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    Маркизио: «Я перешел в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»

    Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио объяснил, почему выбрал петербургский клуб после того, как решил покинуть «Ювентус».

    «Я перешeл в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“. Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Не только из-за того, что дали мне „Ювентус“ и его фанаты, но и потому, что я испытал и пережил за эти годы.

    У меня всегда было желание получить заграничный опыт. Это был опыт для всей семьи, детей. В России у моей жены не было подруг и она не говорила по-русски. А я в „Зените“ говорил по-английски и немного по-испански, потому что там было много аргентинцев», – рассказал Маркизио.

    • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
    • За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.
    • В октябре 2019 года он объявил о завершении карьеры.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3237

      Борат 1 час назад

      Дезеув: я перешёл в пищевик чтобы покрепче дружить с невольниками и мужеложцами и гордо нести радужный флаг над тарасовкой !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: -259

      Бoрат > Борат 1 час назад

      Помню его постоянно недовольную физиономию на поле - ну еще бы разочарование пришло очень быстро и парень понял , что он попал не по адресу , а ведь мы его так ждали в Зените . Гыгыгы .

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