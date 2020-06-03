Маркизио: «Я перешел в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио объяснил, почему выбрал петербургский клуб после того, как решил покинуть «Ювентус».
«Я перешeл в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“. Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Не только из-за того, что дали мне „Ювентус“ и его фанаты, но и потому, что я испытал и пережил за эти годы.
У меня всегда было желание получить заграничный опыт. Это был опыт для всей семьи, детей. В России у моей жены не было подруг и она не говорила по-русски. А я в „Зените“ говорил по-английски и немного по-испански, потому что там было много аргентинцев», – рассказал Маркизио.
- Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
- За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.
- В октябре 2019 года он объявил о завершении карьеры.
Источник: Tuttosport