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  • Маркизио: «Я перешел в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»

Маркизио: «Я перешел в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»

3 июня 2020, 00:18
8

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио объяснил, почему выбрал петербургский клуб после того, как решил покинуть «Ювентус».

«Я перешeл в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“. Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Не только из-за того, что дали мне „Ювентус“ и его фанаты, но и потому, что я испытал и пережил за эти годы.

У меня всегда было желание получить заграничный опыт. Это был опыт для всей семьи, детей. В России у моей жены не было подруг и она не говорила по-русски. А я в „Зените“ говорил по-английски и немного по-испански, потому что там было много аргентинцев», – рассказал Маркизио.

  • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
  • За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.
  • В октябре 2019 года он объявил о завершении карьеры.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Маркизио Клаудио
Комментарии (8)
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Алехсбургер.
1591154492
Откровение дня.. На заграничном опыте объ*бал самый богатый клуб с ходу дав всем понять,что с лохами так и надо.
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paracetamol
1591163953
Маркизио: «Я перешел в «Зенит»... Лучшеб ты этого не делал, старый хрыч, лентяй и бездельник!
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Давид59
1591164608
Прямо по Жванецкому: думал нашёл счастье. Ан нет, снова опыт.
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Play
1591164735
Ну и ещё капельку из-за денежек
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Skull_Boy
1591166010
Покажите мне идиота в Италии который платил бы по 3,5 млн евро старперу, который последние 2 сезона играл по 10-15 минут и в России нашлись, и почему то никто не был удивлен, что именно мешки его и взяли, а тупая отмазка о предательстве Юве это уже совсем деградация мозга
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Gothic_Spirit
1591169715
Смешные комментаторы)) Старый? это в 30 лет старый?смешно если вы бы хоть интересовались футболом настоящим,а не только унылой рпл,то знали бы почему он последнее время мало играл.У него была очень серьезная травма. В зенит ваш донный он не от большой радости пошел.Руководство Юве с ним плохо обошлось.А заканчивать он не хотел играть Когда же он играл за зенит,было больно смотреть. В рпл в целом,наверное, больно играть.ни тактики какой-то осознанной,ничего.ему играть то там не с кем было. Но главная тема была в том,что травма так и не дала ему полноценно вернуться в строй.К сожалению такое бывает.Именно поэтому он и завершил карьеру так рано. но,у вас он виноват,конечно))
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Hektor 84
1591188154
Ну вот а мы все думали что из за большой зп!!! Ну если только Юве не хотел предавать то по чесноку верни деньги в кассу.
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