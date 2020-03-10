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    «Вы не чувствуете себя дерьмом?» Маркизио обратился к игнорирующим карантин

    Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио раскритиковал людей, нарушающих рекомендации против распространения коронавируса.

    «Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что ему очень хотелось. К тем, кто решил повидаться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Посмотрите на эту фотографию и скажите, вы не чувствуете себя дерьмом?» – обратился итальянец, прикрепив фотографию человека в медицинской маске.

    • В Италии из-за вспышки коронавируса закрыли чемпионат до апреля.
    • По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек.
    • Более 60 тысяч выздоровели.

    text

    Публикация от text (@marchisiocla8) 9 Мар 2020 в 11:49 PDT

    Источник: Инстаграм Клаудио Маркизио

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    10.03.2020 10:35
    Комментарии14
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      Рейтинг: +405

      OrenburgFC 10 марта, 17:59

      Вирус обычный грипп. А маркизио дибил

      0
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      ...
      Рейтинг: +438

      dimar > OrenburgFC 8 часов назад

      Прости, а вы своим мозгом можете думать или способны только повторять за идиотами, абсолютно не разбирающимися в вопросе?м? Возможно у вас образование вирусолога?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1867

      Danish Dynamite 10 марта, 14:09

      Это ты в России мало был, чувак. Только у нас школьный карантин - повод тусить с друзьями, отмена занятий из-за мороза - повод пойти погулять. Скажи это российским работодателям, в том числе из числа корпораций федерального значения, кто увольняет сотрудников за больничные, не говоря уже о больничных по уходу за ребенком...
      Сними розовые очки!

      4
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      Рейтинг: +1529

      alarm 10 марта, 13:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хряки точно чувствуют)

      -5
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      Рейтинг: +1202

      Из Твери Леха 10 марта, 12:28

      Пребывание маркизио в Зените тоже можно считать "карантином"

      3
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      Рейтинг: +1429

      serhio80 10 марта, 12:02

      Да собственно любой, кто за бомжей играл просто обязан чувствовать себя дерьмом)

      5
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      ...
      Рейтинг: +1769

      neveldomha > serhio80 10 марта, 12:29

      Специалист по дерьму, не стоит морать клавиатуру своими грязными вонючими копытами.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1429

      serhio80 > neveldomha 10 марта, 12:51

      пнх бомжара

      2
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      Рейтинг: +848

      loko-the_best 10 марта, 11:47

      Странно, что в стране, где такие умники живут, смертность от короны на втором месте после миллиардника Китая.

      2
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      ...
      Рейтинг: +318

      dragoon000320 > loko-the_best 10 марта, 13:20

      там просто очень много пенсионеров живет, в процентном отношении к целому населению страны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +216

      кто там 10 марта, 11:39

      Считаю что таких огрызков(которые покидают самовольно карантин) нужно приравнять к потенциальным убийцам, разносчикам опасного вируса способного выкосить приличное количество людей только из-за одного такого упыря.
      И соответственно с такими вот поступать соответственно, брать живым или мёртвым и меру наказания для них делать.

      4
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 11:33

      Слова бомжа. Решил хайпануть. А то забыли про него.

      0
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      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 10:40

      глушаков: я ем лук с чесноком, мне пофиг ! гыгы

      5
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      Рейтинг: +2240

      Давид59 10 марта, 10:39

      Давай Маркизио! Так их! Дерьмо, конечно!!!

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