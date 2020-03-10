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  • «Вы не чувствуете себя дерьмом?» Маркизио обратился к игнорирующим карантин

«Вы не чувствуете себя дерьмом?» Маркизио обратился к игнорирующим карантин

10 марта 2020, 10:35
10

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио раскритиковал людей, нарушающих рекомендации против распространения коронавируса.

«Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что ему очень хотелось. К тем, кто решил повидаться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Посмотрите на эту фотографию и скажите, вы не чувствуете себя дерьмом?» – обратился итальянец, прикрепив фотографию человека в медицинской маске.

  • В Италии из-за вспышки коронавируса закрыли чемпионат до апреля.
  • По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек.
  • Более 60 тысяч выздоровели.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Клаудио Маркизио
Италия. Серия А Зенит Ювентус Маркизио Клаудио
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Давид59
1583825941
Давай Маркизио! Так их! Дерьмо, конечно!!!
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Hektor 84
1583829189
Слова бомжа. Решил хайпануть. А то забыли про него.
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кто там
1583829546
Считаю что таких огрызков(которые покидают самовольно карантин) нужно приравнять к потенциальным убийцам, разносчикам опасного вируса способного выкосить приличное количество людей только из-за одного такого упыря. И соответственно с такими вот поступать соответственно, брать живым или мёртвым и меру наказания для них делать.
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loko-the_best
1583830020
Странно, что в стране, где такие умники живут, смертность от короны на втором месте после миллиардника Китая.
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serhio80
1583830968
Да собственно любой, кто за бомжей играл просто обязан чувствовать себя дерьмом)
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Из Твери Леха
1583832519
Пребывание маркизио в Зените тоже можно считать "карантином"
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Danish Dynamite
1583838595
Это ты в России мало был, чувак. Только у нас школьный карантин - повод тусить с друзьями, отмена занятий из-за мороза - повод пойти погулять. Скажи это российским работодателям, в том числе из числа корпораций федерального значения, кто увольняет сотрудников за больничные, не говоря уже о больничных по уходу за ребенком... Сними розовые очки!
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