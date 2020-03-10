«Вы не чувствуете себя дерьмом?» Маркизио обратился к игнорирующим карантин

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио раскритиковал людей, нарушающих рекомендации против распространения коронавируса.

«Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что ему очень хотелось. К тем, кто решил повидаться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Посмотрите на эту фотографию и скажите, вы не чувствуете себя дерьмом?» – обратился итальянец, прикрепив фотографию человека в медицинской маске.

В Италии из-за вспышки коронавируса закрыли чемпионат до апреля.

По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек.

Более 60 тысяч выздоровели.