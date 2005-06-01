Маркизио созвал на 3 октября пресс-конференцию, где объявит о своем будущем

Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио созвал на 3 октября пресс-конференцию, где расскажет о своем будущем. Мероприятие состоится на домашнем стадионе «Ювентуса», пишет Football Italia.

У футболиста есть проблемы с коленями, поэтому есть вероятность, что он объявит о завершении карьеры. Последний клуб Маркизио – «Зенит».