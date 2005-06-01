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    Маркизио созвал на 3 октября пресс-конференцию, где объявит о своем будущем

    Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио созвал на 3 октября пресс-конференцию, где расскажет о своем будущем. Мероприятие состоится на домашнем стадионе «Ювентуса», пишет Football Italia.

    У футболиста есть проблемы с коленями, поэтому есть вероятность, что он объявит о завершении карьеры. Последний клуб Маркизио – «Зенит».

    • 33-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.
    • Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом 2019 года по взаимному согласию сторон.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.

    Источник: Football Italia

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