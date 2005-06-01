Маркизио созвал на 3 октября пресс-конференцию, где объявит о своем будущем

Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио созвал на 3 октября пресс-конференцию, где расскажет о своем будущем. Мероприятие состоится на домашнем стадионе «Ювентуса», пишет Football Italia.
У футболиста есть проблемы с коленями, поэтому есть вероятность, что он объявит о завершении карьеры. Последний клуб Маркизио – «Зенит».
- 33-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.
- Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом 2019 года по взаимному согласию сторон.
- В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.