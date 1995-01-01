Маркизио: «Счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение. На решение суда отреагировал бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио.

«Очень счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам. Если он сможет вернуться в футбол и помочь «Зениту», я буду очень рад», – сказал Маркизио.