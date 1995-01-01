Маркизио: «Счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок»

Где взаимосвязь между словами "Хорошо что вышел" и "Всегда говорил что он талантливый игрок"? Он обвел всех охранников и на скорости выбежал из тюрьмы?
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение. На решение суда отреагировал бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио.
«Очень счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам. Если он сможет вернуться в футбол и помочь «Зениту», я буду очень рад», – сказал Маркизио.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.