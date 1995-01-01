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    Маркизио: «Счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок»

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили право на условно-досрочное освобождение. На решение суда отреагировал бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио.

    «Очень счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам. Если он сможет вернуться в футбол и помочь «Зениту», я буду очень рад», – сказал Маркизио.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1102

      AZ 6 минут назад

      Где взаимосвязь между словами "Хорошо что вышел" и "Всегда говорил что он талантливый игрок"? Он обвел всех охранников и на скорости выбежал из тюрьмы?

      0
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      Рейтинг: +248

      Himik007 17 минут назад

      Турист проснулся....

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      Рейтинг: +4903

      Агасфер 49 минут назад

      Гастролёр,тут вся проблема была не в игровых качествах твоего футбольного подельника,а о человеческих.

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