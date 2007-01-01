Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев освобождены условно-досрочно.

    Колонию они покинут не ранее, чем через 10 суток.

    Алексеевский суд рассматривал ходатайства спортсменов об УДО на территории исправительной колонии №4, где они отбывают наказание. Комментируя решение суда, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сказал, что условно-досрочное освобождение игроки заслужили.

    По словам заместителя директора суда, за время пребывания под стражей игроки внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии. Благодаря им, по всей в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, а больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни, а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины.

    В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольга Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: Интерфакс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:17
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5751

      mihail200606 25 минут назад

      Думал досидят до конца...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      yarik1_78 41 минуту назад

      Откинулись жиганы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3670

      sochi-2013 43 минуты назад

      Удачи пацанам! Попали под раздачу, но впредь наука. Им и другим.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10512

      Garrincha58 55 минут назад

      Кокорина дозаявить Зенит не успел окно закрыто теперь пусть тренируется до зимы так сказать набирает форму а там видно будет Мамаев если он свободный агент то успеет ещё куда нибудь дозаявиться глядишь через месяц может сыграть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4445

      ilichkadr > Garrincha58 51 минуту назад

      С лета Кокорин свободный агент. Согласно правилам можно дозаявить вне рамок трансферного окна.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      orzy 57 минут назад

      Ну и Слава Богу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1100

      AZ 1 час назад

      Я думаю им это событие нужно отметить...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17525

      VVM1964 > AZ 53 минуты назад

      Пака не плохо было бы пригласить )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4445

      ilichkadr > VVM1964 49 минут назад

      В кабак или встречать хлебом -солью?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      АКМ-74У > VVM1964 47 минут назад

      И табуреткой его угостить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1232

      Ден 781 1 час назад

      Интересно в какие команды они попадут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17525

      VVM1964 > Ден 781 53 минуты назад

      Кокорин в Сочи .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1212

      Manilov > Ден 781 52 минуты назад

      Ну контракт Кокорина с Зенитом никто не отменял. А по Мамаеву - это вопрос. Вполне может и в Ахмат податься, Тула есть также, а может и Динамо, они всех собирают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      АКМ-74У > Manilov 49 минут назад

      Президент Урала давным-давно сказал, что готов принять Мамаева в своей команде.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      АКМ-74У > Manilov 45 минут назад

      Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.(с)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6819

      ufos73 > Manilov 43 минуты назад

      Как раз все наоборот. Коко без контракта, у Мамая до лета

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +179

      RealGirl61 > Ден 781 4 минуты назад

      К 9 В Зенит ,там его ждут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1002

      Миша13 1 час назад

      Поздравляю!!! Ждём Саню в Зените.Мамаев наверное в Ахмат.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1305

      Томик > Миша13 34 секунды назад

      Думаю, что не один вариант с Ахматом у него будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Amalyy912 1 час назад

      Надо всех футболистов пересажать!порядка в тюрьмах больше будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +637

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Наконец-то разум победил. Я уже и не надеялся. Может и ЕДРО загнется когда-нибудь...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4445

      ilichkadr > Ганнибал Лектор 58 минут назад

      Есть ещё судьи с совестью и честью, правда таких всё меньше и меньше.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73640
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru