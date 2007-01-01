Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев освобождены условно-досрочно.

Колонию они покинут не ранее, чем через 10 суток.

Алексеевский суд рассматривал ходатайства спортсменов об УДО на территории исправительной колонии №4, где они отбывают наказание. Комментируя решение суда, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сказал, что условно-досрочное освобождение игроки заслужили.

По словам заместителя директора суда, за время пребывания под стражей игроки внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии. Благодаря им, по всей в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, а больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни, а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.