Журналист Педрози: «Монако», «Рейнджерс» и «Фламенго» интересуются Маркизио

Журналист Calciomercato Маттео Педрози назвал клубы, заинтересованные в подписании контракта с экс-хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио.

«Рейнджерс», «Фламенго» и «Монако» – три клуба, которым интересен Клаудио Маркизио. Бывший игрок «Юве» отклонил предложения «Брешии» и «Цзянсу Сунин», – написал Педрози в твиттере.

Ранее сообщалось, что Маркизио согласовал условия соглашения с «Монако».