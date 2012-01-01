Журналист Педрози: «Монако», «Рейнджерс» и «Фламенго» интересуются Маркизио

Журналист Calciomercato Маттео Педрози назвал клубы, заинтересованные в подписании контракта с экс-хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио.
«Рейнджерс», «Фламенго» и «Монако» – три клуба, которым интересен Клаудио Маркизио. Бывший игрок «Юве» отклонил предложения «Брешии» и «Цзянсу Сунин», – написал Педрози в твиттере.
Ранее сообщалось, что Маркизио согласовал условия соглашения с «Монако».
- 33-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.
- Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом 2019 года по взаимному согласию сторон.
- В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
Источник: твиттер Маттео Педрози
Маттео Педрози - итальянский журналист, пишет о футболе. Аудитория в твиттере - свыше 30 тысяч подписчиков.