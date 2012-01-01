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    Журналист Педрози: «Монако», «Рейнджерс» и «Фламенго» интересуются Маркизио

    Журналист Calciomercato Маттео Педрози назвал клубы, заинтересованные в подписании контракта с экс-хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио.

    «Рейнджерс», «Фламенго» и «Монако» – три клуба, которым интересен Клаудио Маркизио. Бывший игрок «Юве» отклонил предложения «Брешии» и «Цзянсу Сунин», – написал Педрози в твиттере.

    Ранее сообщалось, что Маркизио согласовал условия соглашения с «Монако».

    • 33-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.
    • Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом 2019 года по взаимному согласию сторон.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.

    Источник: твиттер Маттео Педрози

    Маттео Педрози - итальянский журналист, пишет о футболе. Аудитория в твиттере - свыше 30 тысяч подписчиков.

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