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    Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио заболел коронавирусом

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио сдал положительный тест на COVID-19.

    О заражении экс-футболиста коронавирусной инфекцией сообщила его жена Роберта Синополи.

    «Мы сдали положительный тест на COVID-19. У всей нашей семьи есть вирус, кроме Давиде (сын пары – примечание «Бомбардира»).

    Мы чувствуем себя хорошо, ждем результатов очередного теста. Лео и Клаудио всегда были бессимптомны, а я потеряла вкус и запах», – написала Синополи в сторис инстаграма.

    • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019-го года и стал чемпионом России.
    • Итальянец завершил карьеру в октябре 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Роберты Синополи

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