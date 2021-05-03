Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио заболел коронавирусом

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио сдал положительный тест на COVID-19.
О заражении экс-футболиста коронавирусной инфекцией сообщила его жена Роберта Синополи.
«Мы сдали положительный тест на COVID-19. У всей нашей семьи есть вирус, кроме Давиде (сын пары – примечание «Бомбардира»).
Мы чувствуем себя хорошо, ждем результатов очередного теста. Лео и Клаудио всегда были бессимптомны, а я потеряла вкус и запах», – написала Синополи в сторис инстаграма.
- Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019-го года и стал чемпионом России.
- Итальянец завершил карьеру в октябре 2019 года.
Источник: Инстаграм Роберты Синополи