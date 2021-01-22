Арман Траоре: «Маркизио выкуривал по четыре пачки в день»

Бывший защитник «Ювентуса» Арман Траоре рассказал о пристрастии полузащитника Клаудио Маркизио к курению*. Также сенегалец рассказал, что туринцы за сутки до матча употребляли спиртное*.

«Я пришел в «Ювентус» в 20 лет. Я пришел на первую тренировку, и в раздевалке никого не было. Все были в душе, либо завтракали, либо курили, либо пили кофе.

Вечером перед игрой я был шокирован, увидев бутылку вина. На предматчевом обеде были бутылки красного вина!

Маркизио выкуривал по четыре пачки в день, но я никого не видел, кто бы бегал быстрее его», – сказал Траоре.

Сенегалец был в аренде в «Ювентусе» от «Арсенала» с 2010 по 2011 год.

Больше всего матчей в карьере Траоре провел за «Куинз Парк Рейнджерс» (2011-2016 годы).

Последним клубом Маркизио в карьере стал «Зенит».

* – курение и алкоголь вредят вашему здоровью.