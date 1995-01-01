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    Арман Траоре: «Маркизио выкуривал по четыре пачки в день»

    Бывший защитник «Ювентуса» Арман Траоре рассказал о пристрастии полузащитника Клаудио Маркизио к курению*. Также сенегалец рассказал, что туринцы за сутки до матча употребляли спиртное*.

    «Я пришел в «Ювентус» в 20 лет. Я пришел на первую тренировку, и в раздевалке никого не было. Все были в душе, либо завтракали, либо курили, либо пили кофе.

    Вечером перед игрой я был шокирован, увидев бутылку вина. На предматчевом обеде были бутылки красного вина!

    Маркизио выкуривал по четыре пачки в день, но я никого не видел, кто бы бегал быстрее его», – сказал Траоре.

    * – курение и алкоголь вредят вашему здоровью.

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    Источник: Talksport

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