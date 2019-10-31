Маркизио: «Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело. Слава богу, детей не было дома»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал ограбление своего дома, которое произошло во вторник.

«Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело, так как раньше я никогда не видел настоящего оружия. К счастью, мы смогли сохранять спокойствие. В наш дом в Виново ворвались пять человек, которые спросили, где сейф. Я сказал им, что у нас его нет, но они не поверили мне. У нас его правда нет.

Они взяли все, что смогли найти, а затем ушли. Я боялся за себя и за свою жену Роберту. Слава богу, детей не было дома. Они были на футболе, их дедушка на тот момент еще не привел их домой.

Вообще, тренер детей был первым, кто что-то заподозрил, потому что мы не отвечали на телефонные звонки. Когда грабители поняли, что кто-то обеспокоен, они стали спешить. Нам очень повезло.

Я знаю, что подобное происходит постоянно, по всему миру. На этот раз это случилось с нами. К счастью, мы в целости и сохранности, и можем рассказать эту историю. Это самое главное, потому что меня мало волнуют украденные ценности. Страх остается, но мы смогли сохранять спокойствие даже под угрозой оружия», – сказал Маркизио.