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  • Маркизио: «Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело. Слава богу, детей не было дома»

Маркизио: «Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело. Слава богу, детей не было дома»

31 октября 2019, 13:46
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал ограбление своего дома, которое произошло во вторник.

«Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело, так как раньше я никогда не видел настоящего оружия. К счастью, мы смогли сохранять спокойствие. В наш дом в Виново ворвались пять человек, которые спросили, где сейф. Я сказал им, что у нас его нет, но они не поверили мне. У нас его правда нет.

Они взяли все, что смогли найти, а затем ушли. Я боялся за себя и за свою жену Роберту. Слава богу, детей не было дома. Они были на футболе, их дедушка на тот момент еще не привел их домой.

Вообще, тренер детей был первым, кто что-то заподозрил, потому что мы не отвечали на телефонные звонки. Когда грабители поняли, что кто-то обеспокоен, они стали спешить. Нам очень повезло.

Я знаю, что подобное происходит постоянно, по всему миру. На этот раз это случилось с нами. К счастью, мы в целости и сохранности, и можем рассказать эту историю. Это самое главное, потому что меня мало волнуют украденные ценности. Страх остается, но мы смогли сохранять спокойствие даже под угрозой оружия», – сказал Маркизио.

  • Маркизио и его жена стали жертвой ограбления, однако они не пострадали.
  • Итальянец выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
  • 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Маркизио Клаудио
Комментарии (4)
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OBOLEV
1572519153
Имея столько денег _) неужели не решить проблему с безопасностью. Явно не мало унесли ...
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BAIv
1572521320
Слишком много нигеров туда пришло, толерастия ведет к беспределу, грабят везде в Италии
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