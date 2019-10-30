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  • ANSA: на Маркизио и его жену напали грабители с пистолетами и отвертками. Футболист отдал им драгоценности

ANSA: на Маркизио и его жену напали грабители с пистолетами и отвертками. Футболист отдал им драгоценности

30 октября 2019, 14:20
11

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио и его жена пострадали от нападения вооруженных грабителей.

Преступление произошло вечером во вторник. Внутрь виллы Маркизио в Виново забрались четверо грабителей, они были вооружены пистолетами и отвертками, сообщает ANSA. Преступники заставили хозяев дома открыть сейф. Маркизио отдал им драгоценности и часы, после чего злоумышленники скрылись.

Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна. Экс-футболист и его жена не пострадали.

  • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
  • 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.
  • Помимо «Зенита», хавбек выступал за «Ювентус» и «Эмполи».
  • За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.

Источник: ANSA

Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) - итальянское некоммерческое новостное агентство, основанное в 1945 году.

Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Маркизио Клаудио
Комментарии (11)
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alex1951
1572435841
Это у них.....А как у нас с этим? Отстаем?))))
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DOCTOR PENALTY
1572436555
Газпром возмещает убытки..)
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rash1959
1572445241
Всё что было нажито непосильным трудом в зените... Буквально всё забрали...
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Mister_Tomsk
1572445918
чет часто стали обворовывать)
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Черкизовский Кот
1572446351
23 тысячи рублей случайно не забрали???
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greck
1572446505
газпром свое забирает....
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Давид59
1572466458
Если у него была правильная страховка он ничего не потеряет. Также факт, что наличные деньги на западе люди в больших количествах не хранят
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