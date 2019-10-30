ANSA: на Маркизио и его жену напали грабители с пистолетами и отвертками. Футболист отдал им драгоценности

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио и его жена пострадали от нападения вооруженных грабителей.

Преступление произошло вечером во вторник. Внутрь виллы Маркизио в Виново забрались четверо грабителей, они были вооружены пистолетами и отвертками, сообщает ANSA. Преступники заставили хозяев дома открыть сейф. Маркизио отдал им драгоценности и часы, после чего злоумышленники скрылись.

Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна. Экс-футболист и его жена не пострадали.