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    ANSA: на Маркизио и его жену напали грабители с пистолетами и отвертками. Футболист отдал им драгоценности

    Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио и его жена пострадали от нападения вооруженных грабителей.

    Преступление произошло вечером во вторник. Внутрь виллы Маркизио в Виново забрались четверо грабителей, они были вооружены пистолетами и отвертками, сообщает ANSA. Преступники заставили хозяев дома открыть сейф. Маркизио отдал им драгоценности и часы, после чего злоумышленники скрылись.

    Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна. Экс-футболист и его жена не пострадали.

    • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
    • 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.
    • Помимо «Зенита», хавбек выступал за «Ювентус» и «Эмполи».
    • За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.

    Источник: ANSA

    Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) - итальянское некоммерческое новостное агентство, основанное в 1945 году.

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    30.10.2019 14:20
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Давид59 3 часа назад

      Если у него была правильная страховка он ничего не потеряет. Также факт, что наличные деньги на западе люди в больших количествах не хранят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +137

      greck 8 часов назад

      газпром свое забирает....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2146

      Черкизовский Кот 8 часов назад

      23 тысячи рублей случайно не забрали???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +861

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      чет часто стали обворовывать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1041

      rash1959 9 часов назад

      Всё что было нажито непосильным трудом в зените... Буквально всё забрали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1103

      Фанат Рубина 10 часов назад

      это были фанаты зенита, подговоренные корпорацией зла Газпромом...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      АКМ-74У > Фанат Рубина 10 часов назад

      а фанатов надо было подговаривать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14630

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Газпром возмещает убытки..)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7561

      alex1951 11 часов назад

      Это у них.....А как у нас с этим? Отстаем?))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      АКМ-74У > alex1951 10 часов назад

      Недавно грабили виллу Семшова, так что идем в ногу с просвещенной Европой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7561

      alex1951 > АКМ-74У 9 часов назад

      Как там чукча в одном анекдоте говаривал: Однако...тэндэнцыя!))))

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      ...
      Рейтинг: +378

      LAY394 > АКМ-74У 9 часов назад

      не грабили а обворовали виллу семшова, а на маркизио был разбой по закону РФ не знаю как там в италии, читайте УК РФ

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