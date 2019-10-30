Маркизио – об ограблении: «Всем благодарность за сочувствие. Если вы направляете пистолет на лицо женщине, вы дурак»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио стал жертвой ограбления. Спортсмен прокомментировал ситуацию в социальной сети.
«Если вы проникаете в чужой дом незаконно, вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак. Вы ничтожны. Всем сердечная благодарность за сочувствие», – написал в твиттере Маркизио.
- Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна. Экс-футболист и его жена не пострадали.
- Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
- 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.
Источник: твиттер Клаудио Маркизио