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  • Маркизио – об ограблении: «Всем благодарность за сочувствие. Если вы направляете пистолет на лицо женщине, вы дурак»

Маркизио – об ограблении: «Всем благодарность за сочувствие. Если вы направляете пистолет на лицо женщине, вы дурак»

30 октября 2019, 22:10

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио стал жертвой ограбления. Спортсмен прокомментировал ситуацию в социальной сети.

«Если вы проникаете в чужой дом незаконно, вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак. Вы ничтожны. Всем сердечная благодарность за сочувствие», – написал в твиттере Маркизио.

  • Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна. Экс-футболист и его жена не пострадали.
  • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
  • 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.

Источник: твиттер Клаудио Маркизио
Италия. Серия А Маркизио Клаудио
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