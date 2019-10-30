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    Маркизио – об ограблении: «Всем благодарность за сочувствие. Если вы направляете пистолет на лицо женщине, вы дурак»

    Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио стал жертвой ограбления. Спортсмен прокомментировал ситуацию в социальной сети.

    «Если вы проникаете в чужой дом незаконно, вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак. Вы ничтожны. Всем сердечная благодарность за сочувствие», – написал в твиттере Маркизио.

    • Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна. Экс-футболист и его жена не пострадали.
    • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
    • 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.

    Источник: твиттер Клаудио Маркизио

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    30.10.2019 22:10
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