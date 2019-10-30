Маркизио – об ограблении: «Всем благодарность за сочувствие. Если вы направляете пистолет на лицо женщине, вы дурак»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио стал жертвой ограбления. Спортсмен прокомментировал ситуацию в социальной сети.

«Если вы проникаете в чужой дом незаконно, вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак. Вы ничтожны. Всем сердечная благодарность за сочувствие», – написал в твиттере Маркизио.