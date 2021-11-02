«Зенит» показал встречу Дзюбы и Маркизио в Турине

Пресс-служба «Зенита» выложила в инстаграме видео и несколько совместных фото Артема Дзюбы и Клаудио Маркизио.

Футболисты встретились в Турине, куда петербургская команда прилетела на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Игра состоится сегодня в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Маркизио выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год, а до этого, за исключением аренды в «Эмполи», всю карьеру провел в «Ювентусе».

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