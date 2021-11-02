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«Зенит» показал встречу Дзюбы и Маркизио в Турине

2 ноября 2021, 16:32
15

Пресс-служба «Зенита» выложила в инстаграме видео и несколько совместных фото Артема Дзюбы и Клаудио Маркизио.

Футболисты встретились в Турине, куда петербургская команда прилетела на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

  • Игра состоится сегодня в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Маркизио выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год, а до этого, за исключением аренды в «Эмполи», всю карьеру провел в «Ювентусе».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ювентус Зенит Дзюба Артем Маркизио Клаудио
Комментарии (15)
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portero
1635860219
Вместе тусили в Питере? Маркизио же туристом побыл в Зените....
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111Hunter111
1635860258
Новый партнер вместо Азмуна.
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Блямба
1635860562
Шляпа какая..
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qawzsexdr
1635860877
Самый худший трансфер
Ответить
the teacher
1635861286
надеюсь обошлось без совместной дрочки? ))
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Hektor 84
1635861402
Хоть не в раздевалке встречались?
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DOCTOR PENALTY
1635864821
Шляпа после дурной головы уже выброшена в мусорку. ) А вообще - будто Вито и Майкл Карлеоне встретились.
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Форвард 79
1635864851
По лицу Маркизио видно, что он не сильно рад)
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MaxRnD
1635865909
Профессор Преображенский & Шариков https://i-a.d-cd.net/24AAAgHu6uA-1920.jpg
Ответить
sochi-2013
1635867630
Поганцы, вам футбол неинтересен, идите на сайты где способы удушения гуся обсуждают. Здесь, взрослые люди, хотят поговорить о ФУТБОЛЕ, а не читать прыщавые мысли извращенцев о их фантазиях!
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