«Зенит» показал встречу Дзюбы и Маркизио в Турине

Пресс-служба «Зенита» выложила в инстаграме видео и несколько совместных фото Артема Дзюбы и Клаудио Маркизио.
Футболисты встретились в Турине, куда петербургская команда прилетела на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- Игра состоится сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Маркизио выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год, а до этого, за исключением аренды в «Эмполи», всю карьеру провел в «Ювентусе».
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм «Зенита»