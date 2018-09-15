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    У «Локомотива» большие проблемы


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    Голосов: 4
    15.09.2018 13:00
    За выступление в еврокубках очень тревожно.

    В руководстве до сих пор что-то не так

    Конфликт интересов между президентом «Локомотива» Ильей Геркусом и главным тренером Юрием Семиным замалчивать не имеет смысла, на слухи здесь уже не сошлешься – отношения между двумя руководителями, мягко говоря, прохладные.

    По окончании чемпионского сезона Геркус дал большое интервью газете «Ведомости», где объяснил причину разногласий: «Игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует». Семин не удержался от ответа, обвинив Геркуса в том, что его, тренера, отделяют от клуба, а заодно перечислил трофеи (11 из 14 у «Локомотива» были выиграны при Семине).

    Слухи циркулировали самые разные – по некоторым данным, Геркус уже давно хотел сменить Семина на тренера из Германии, но результаты у «Локомотива» пошли вверх, и контракт пришлось перезаключить. Официального подтверждения этой информации нет. А конфликт, судя по интервью Геркуса и Семина – есть. Обычно в такой истории больше всего страдает клуб, но в прошлом сезоне до трофея дойти удалось. Такое бывает крайне редко.

    Три громких новичка, а играет лишь один

    И тот едва не навредил команде. Хотя уровень арендованного у «ПСЖ» Крыховяка всем известен, и поляк действительно хорош. Польза клубу от него уже ощутимая: победный гол «Крыльям», голевые передачи в матчах с «Анжи» и «Динамо», заработанный пенальти в Краснодаре.

    О Смолове пока такого не скажешь – форвард в команде уже месяц, но на его счету пока лишь один забитый мяч и в целом довольно невнятная игра. Месяц, вероятно, не срок, тем более что в «Краснодаре» Федор играл в совершенно другой футбол, но самый жесткий график у «Локо» именно осенью, а Лига чемпионов стартует через несколько дней. Второй тур, правда, будет позже (в первом Смолов не сыграет), но готов ли будет к ней новый нападающий «Локомотива» – пока еще вопрос.

    Третий звездный новичок – Хеведес – сыграл за месяц всего десять минут в Самаре. Причина столь малого количества времени на поле, в том числе, и в травме. «Он чемпион мира? Это было четыре года назад, – ответил на вопрос о немце Семин. – Проблема Хеведеса в том, что он приехал слишком поздно, мне сложно судить о его физической форме. У нас есть два центральных защитника, Кверквелия и Чорлука, они классные игроки». Кажется, что Семин не очень-то всерьез рассчитывает на Хеведеса.

    Фернандеш обвиняет руководство в неуважении

    Ситуация с продлением контракта с португальцем вынудила его сказать об этом публично. Болельщики признали Фернандеша лучшим игроком прошлого сезона, а клуб начал работать с ним по заключении нового соглашения. И работает до сих пор.

    «Положение дел очень неприятное, такого я никогда не видел. Полная манипуляция игроком. Его пытаются выставить в не лучшем свете, говорят, что он просит огромную зарплату. Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте, и предложение, которое он сделал, меня удивило, поскольку оно выглядело странно. Мануэлу предложили урезать зарплату на 40%. Его признали лучшим игроком, а «Локомотив» стал чемпионом, и ему предлагают урезать зарплату вдвое!» – возмутился агент футболиста.

    «По мере даже не взросления игроков, а приближения к естественному окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться, потому что возникает больше рисков. Его польза будет потихоньку уменьшаться. Это объективно, ничего обидного мы не говорим», – парировал Геркус.

    Сам футболист не выдержал после игры с «Динамо»: «Во-первых, я никогда не просил больше, чем зарабатываю сейчас. Во-вторых, что меня немного задевает, так это неуважение со стороны клуба – от руководителей. Мы разговариваем на разные темы уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит».

    Когда у лидера не все в порядке – ничего хорошего от результатов не жди. Пример Глушакова в «Спартаке» образца прошлой осени до и после заключения контракта – наиболее показателен.

    Российские игроки деградируют

    Лишь один игрок «Локомотива» был делегирован осенью в сборную России. И это вратарь Гильерме, который мог бы и не получить вызов, не отсутствуй в команде из-за обследования Акинфеев. Из остальных героев прошлого сезона Станислав Черчесов не вызвал никого вообще.

    Денисова он бы не позвал и так, но и по футбольным причинам капитан едва ли бы получил приглашение: его цифры с прошлого сезона заметно ухудшились (главным образом, в отборах и перехватах). Похуже показатели и у Игнатьева, у братьев Миранчуков всего одно очко по «гол плюс пас» за 831 сыгранную минуту на двоих, про Смолова уже говорилось выше, не прогрессируют Лысов и Баринов. Насчет отсутствия последнего в молодежной сборной России высказался ее главный тренер – Евгений Бушманов: «Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную».

    Таким образом, даже с лимитом у «Локо» появляются серьезные проблемы.

    Результаты удручают

    В российской истории лишь два чемпиона стартовали хуже «Локо», если брать в расчет результаты по итогам семи туров. У «Локомотива» в 2003-м было семь очков, у «Спартака» в прошлом – восемь. У нынешнего «Локо» – девять. Две победы в семи матчах, всего пять забитых голов, место в середине таблицы – совершенно не на это рассчитывали в клубе. «Локомотив» подходит к Лиге чемпионов полуразбитым и неэффективным. В прошлом сезоне при некоторых проблемах машина еще работала. В нынешнем – сбой за сбоем, не за горами и сход с дистанции. О борьбе за титул уже не говорят. Попасть бы в тройку.

    Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РПЛ, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +11

      GENE LIVSHITS 18 сентября 2018, 11:03

      крота-геркуса надо из локо убирать однозначно

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 17 сентября 2018, 09:54

      Да в прошлом сезоне тоже были проблемы, но выплыли! а в этом накладывается всё подряд, конфликт тренера и ген директора, невнятные трансферы (Хёведес травмирован, Смолов-разукрашенный рекламщик), отсутствие диалога с лидерами команды по контрактам, деградация молодёжи! действительно Миранчуки сильно сдали! Лысов не выстрелил, Баринов тоже! обычно молодым игрокам одного сезона хватает, чтобы выстрелить, если они действительно классные футболисты! так в своё время было и с билялетдиновым, анюковым, дзагоевым, головином и чаловым сейчас!

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 16 сентября 2018, 22:13

      Если игроков выбирает президент и спортивный директор.то и отвечать должны они за всех, кто сейчас не играет, должны быть оштрафованы президент и спортивный директор. Тренер за игру пополнения не отвечает получается. они могли быть ему не нужны. А Смолов сгорел на чемпионате мира и до сих пор тлеет... Весь сезон на хорошем уровне отыграть трудно, и провалкоманды в начале сезона иногда объясним задачей выйти на хорошую форму в сезон еврокубков... Желаю удачи и хорошей игры в лиге чемпионов!!!

      1
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 16 сентября 2018, 18:46

      Может, Геркус хочет заменить Палыча на Эмери-тренеришку? ))

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Холстомер 18 сентября 2018, 00:12

      Скорее на Валеру-Верим.

      0
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      Рейтинг: +11

      GENE LIVSHITS > Grey33 18 сентября 2018, 10:58

      на валеру менять -только время терять

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 16 сентября 2018, 14:55

      На редкость хорошая статья без вымысла автора.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 сентября 2018, 10:50

      что же так на руководство клуба так не везет Локомотиву то баба то засланец зенитовский

      3
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      Рейтинг: +351

      Константинн 16 сентября 2018, 07:19

      Игра Локомотива ничем не отличается от прошлого сезона, просто судьи не удаляют вОвремя игроков соперника и не ставят сомнительные пенальти в концовке. ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД, для локомотива прошел...

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 сентября 2018, 17:41

      Геркус просто очень сильно хочет убрать Палыча вот и все разногласия !

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 сентября 2018, 16:51

      Ну пусть этот ***** Геркус и тренерует, посмотрим что будет.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 сентября 2018, 16:41

      Представим, Семин - добропорядочная жена (ха-ха!), хозяйка кухни. Герус - муж, он по магазинам ходит, т.к. все деньги его. Герус домой тащит морковку с укропом, но хочет кушать плов. Семин может сготовить обалденный плов, но варит только морковный суп. И мы, пока эти супруги меж собой не договорятся, будем ходить впроголодь. Жаль, что у руля Локо такое хреновое руководство.

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