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У «Локомотива» большие проблемы

В руководстве до сих пор что-то не так

Конфликт интересов между президентом «Локомотива» Ильей Геркусом и главным тренером Юрием Семиным замалчивать не имеет смысла, на слухи здесь уже не сошлешься – отношения между двумя руководителями, мягко говоря, прохладные.

По окончании чемпионского сезона Геркус дал большое интервью газете «Ведомости», где объяснил причину разногласий: «Игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует». Семин не удержался от ответа, обвинив Геркуса в том, что его, тренера, отделяют от клуба, а заодно перечислил трофеи (11 из 14 у «Локомотива» были выиграны при Семине).

Слухи циркулировали самые разные – по некоторым данным, Геркус уже давно хотел сменить Семина на тренера из Германии, но результаты у «Локомотива» пошли вверх, и контракт пришлось перезаключить. Официального подтверждения этой информации нет. А конфликт, судя по интервью Геркуса и Семина – есть. Обычно в такой истории больше всего страдает клуб, но в прошлом сезоне до трофея дойти удалось. Такое бывает крайне редко.

Три громких новичка, а играет лишь один

И тот едва не навредил команде. Хотя уровень арендованного у «ПСЖ» Крыховяка всем известен, и поляк действительно хорош. Польза клубу от него уже ощутимая: победный гол «Крыльям», голевые передачи в матчах с «Анжи» и «Динамо», заработанный пенальти в Краснодаре.

О Смолове пока такого не скажешь – форвард в команде уже месяц, но на его счету пока лишь один забитый мяч и в целом довольно невнятная игра. Месяц, вероятно, не срок, тем более что в «Краснодаре» Федор играл в совершенно другой футбол, но самый жесткий график у «Локо» именно осенью, а Лига чемпионов стартует через несколько дней. Второй тур, правда, будет позже (в первом Смолов не сыграет), но готов ли будет к ней новый нападающий «Локомотива» – пока еще вопрос.

Третий звездный новичок – Хеведес – сыграл за месяц всего десять минут в Самаре. Причина столь малого количества времени на поле, в том числе, и в травме. «Он чемпион мира? Это было четыре года назад, – ответил на вопрос о немце Семин. – Проблема Хеведеса в том, что он приехал слишком поздно, мне сложно судить о его физической форме. У нас есть два центральных защитника, Кверквелия и Чорлука, они классные игроки». Кажется, что Семин не очень-то всерьез рассчитывает на Хеведеса.

Фернандеш обвиняет руководство в неуважении

Ситуация с продлением контракта с португальцем вынудила его сказать об этом публично. Болельщики признали Фернандеша лучшим игроком прошлого сезона, а клуб начал работать с ним по заключении нового соглашения. И работает до сих пор.

«Положение дел очень неприятное, такого я никогда не видел. Полная манипуляция игроком. Его пытаются выставить в не лучшем свете, говорят, что он просит огромную зарплату. Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте, и предложение, которое он сделал, меня удивило, поскольку оно выглядело странно. Мануэлу предложили урезать зарплату на 40%. Его признали лучшим игроком, а «Локомотив» стал чемпионом, и ему предлагают урезать зарплату вдвое!» – возмутился агент футболиста.

«По мере даже не взросления игроков, а приближения к естественному окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться, потому что возникает больше рисков. Его польза будет потихоньку уменьшаться. Это объективно, ничего обидного мы не говорим», – парировал Геркус.

Сам футболист не выдержал после игры с «Динамо»: «Во-первых, я никогда не просил больше, чем зарабатываю сейчас. Во-вторых, что меня немного задевает, так это неуважение со стороны клуба – от руководителей. Мы разговариваем на разные темы уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит».

Когда у лидера не все в порядке – ничего хорошего от результатов не жди. Пример Глушакова в «Спартаке» образца прошлой осени до и после заключения контракта – наиболее показателен.

Российские игроки деградируют

Лишь один игрок «Локомотива» был делегирован осенью в сборную России. И это вратарь Гильерме, который мог бы и не получить вызов, не отсутствуй в команде из-за обследования Акинфеев. Из остальных героев прошлого сезона Станислав Черчесов не вызвал никого вообще.

Денисова он бы не позвал и так, но и по футбольным причинам капитан едва ли бы получил приглашение: его цифры с прошлого сезона заметно ухудшились (главным образом, в отборах и перехватах). Похуже показатели и у Игнатьева, у братьев Миранчуков всего одно очко по «гол плюс пас» за 831 сыгранную минуту на двоих, про Смолова уже говорилось выше, не прогрессируют Лысов и Баринов. Насчет отсутствия последнего в молодежной сборной России высказался ее главный тренер – Евгений Бушманов: «Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную».

Таким образом, даже с лимитом у «Локо» появляются серьезные проблемы.

Результаты удручают

В российской истории лишь два чемпиона стартовали хуже «Локо», если брать в расчет результаты по итогам семи туров. У «Локомотива» в 2003-м было семь очков, у «Спартака» в прошлом – восемь. У нынешнего «Локо» – девять. Две победы в семи матчах, всего пять забитых голов, место в середине таблицы – совершенно не на это рассчитывали в клубе. «Локомотив» подходит к Лиге чемпионов полуразбитым и неэффективным. В прошлом сезоне при некоторых проблемах машина еще работала. В нынешнем – сбой за сбоем, не за горами и сход с дистанции. О борьбе за титул уже не говорят. Попасть бы в тройку.

Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Фернандеш Мануэль Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (23)
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Nesterenko
1537009857
Локомотив щас играет в стиле Локо-2010, атак острых нет, нападение никакое, защита не очень надежна, вот только одно НО: тогда благодаря штрафным Алиева удавалось набирать очки (и даже попасть в пятерку!!). Сейчас такого человека к сожалению нет...
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docndoc
1537013369
Не пытаясь оправдать Сёмина за неудачи, всё же отмечу: как руководство клуба может приобретать игроков да и вообще вести селекцию не советуясь с главным тренером? В Спартаке тоже был такой момент, но Каррера встал на дыбы вплоть до ухода. Игру ставит тренер и ему решать, какой материал для этого нужен, банально же...
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vasiok74
1537013776
когда главный тренер не может договориться с руководством клуба,вот вам и результат.по ходу Семина поменяют.
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Taps
1537014456
Стрелка переведена, паровоз катится под откос.
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Skull_Boy
1537016394
Провалится Локо в Европе
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serppion
1537018883
Представим, Семин - добропорядочная жена (ха-ха!), хозяйка кухни. Герус - муж, он по магазинам ходит, т.к. все деньги его. Герус домой тащит морковку с укропом, но хочет кушать плов. Семин может сготовить обалденный плов, но варит только морковный суп. И мы, пока эти супруги меж собой не договорятся, будем ходить впроголодь. Жаль, что у руля Локо такое хреновое руководство.
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XaXatyn
1537022486
Геркус просто очень сильно хочет убрать Палыча вот и все разногласия !
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Константинн
1537071569
Игра Локомотива ничем не отличается от прошлого сезона, просто судьи не удаляют вОвремя игроков соперника и не ставят сомнительные пенальти в концовке. ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД, для локомотива прошел...
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giluxa1963
1537084243
что же так на руководство клуба так не везет Локомотиву то баба то засланец зенитовский
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Антибиотик
1537098909
На редкость хорошая статья без вымысла автора.
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