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    Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые


    3.1
    Голосов: 14
    14.09.2018 21:25
    Чемпион снова не выиграл.

    «Динамо» весь матч доминировало в игре с «Локомотивом». Новичок Мигел Кардозу, который до этого сыграл только минуту, впервые вышел в основе. Уже на 4-й минуте португалец забил «Локомотиву» свой дебютный гол в РПЛ. Команда Семина ответила спорным мячом Миранчука, где все еще пытаются углядеть офсайд у Крыховяка. Польский опорник «Локомотива» в этом матче все-таки отличился, но совсем не с результативной стороны.

    Еще на 38-й минуте Крыховяк получил желтую карточку. Играя с предупреждением, он пошел в опрометчивый подкат в центре поля. Жоаозиньо чуть не переломился от столкновения, а главный судья выписал поляку второе предупреждение. «Локомотив» остался в меньшинстве и забить больше не смог. Опасно здесь и то, что Крыховяк пропустит предстоящую игру с «Зенитом». Его немного глупое решение по необязательному подкату сейчас сложно объяснить.

    В матчах этого сезона Крыховяк уже забил гол и сделал два голевых паса. По матчу с «Динамо» к его игре есть много вопросов. Портал WhoScored поставил Крыховяку рейтинг 5,4 и выставил его худшим игроком встречи. Интересно, что Крыховяк аж шесть раз бил по воротам «Динамо» и трижды попал в створ. Своим ударом он поучаствовал и в забитом голе, но это осталось единственным запоминающимся моментом. С оборонительными функциями Крыховяк не справился вообще. Поляк совершил всего один удачный отбор мяча, сделал три фола и трижды отдал мяч сопернику. Для игрока его амплуа подобные показатели – прямой путь к отдаче инициативы сопернику.

    Кстати, Крыховяк делает подобное не первый раз. Еще играя за «Севилью», он подобным образом срубил соперника из «Кордобы». Тогда Гжегож получил прямую красную карточку. Видео того эпизода можно посмотреть здесь.

    В августе Крыховяка признали лучшим игроком команды. Теперь из-за него «Локомотив» еле-еле удержал ничью в игре с «Динамо». Реакция болельщиков на фол Крыховяка показательна:

    Новый лидер «Локомотива» явно сглупил.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив», Twitter
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 14
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 16 сентября 2018, 07:27

      LERDAV. Извесчый,авторитетныи судья ХУСАИНОВ подробно разьяснил, что гол Локомотива в ворота Динамо, 100% был забит из офсайта.

      0
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      Рейтинг: +11

      GENE LIVSHITS > LERDAV. 18 сентября 2018, 07:01

      тебе ужасно хочется чтобы локо преследовали неудачи.впрошлом году таких как ты было хоть отбавляй но не вышло.пожелаем локо успехов!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 сентября 2018, 11:07

      виновен- получи

      0
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 15 сентября 2018, 09:09

      ДИБИЛ

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > Львиное сердце 15 сентября 2018, 21:28

      Кто дебил - Крыховяк или автор текста?

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 15 сентября 2018, 08:11

      Лети наш паровоз, лети.

      0
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      Рейтинг: +47

      edmund 15 сентября 2018, 06:05

      мчится, мчится паровоз под откос...

      -2
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      Рейтинг: +11

      GENE LIVSHITS > edmund 18 сентября 2018, 07:04

      типун тебе на язык

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 15 сентября 2018, 05:38

      как обычно диванный эксперт Плеханов пишет какую-то дичь

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > loko-the_best 15 сентября 2018, 06:09

      писака, - я не удивлен

      1
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      Рейтинг: +113

      larin80 15 сентября 2018, 00:27

      Да всё закономерно,друзья..дутый чемпион..это было весной ясно,когда 3 игры не могли одним голом решить чемпионат..чемпион Вопреки..А тут ещё европеец-зенитовец Геркус..Ну никак Шпалычу с ним!! Фернандешу на 40% з/п урезать..Миранчуки не играют..сбитые лётчики..тухло всё..Локо на своём месте в серединке..а про ЛЧ..смешно)) Калиф на час и лебединая песня Юрия Шпалыча..

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > larin80 15 сентября 2018, 07:59

      Ну не надо ерунду писать, какой нахрен дутый чемпион?? По делу заняли 1 место, у всех команд в течение всего сезона бывают провальные отрезки, у Локо они пришлись на весну. У прошедших чемпионов тоже были отрезки не самые лучшие.

      3
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 15 сентября 2018, 00:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обе карточки липовые. Жоаозиньо - жалкий актеришка.

      -4
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > KPCCSPB 15 сентября 2018, 13:31

      Из того, что я понимаю в футболе, при обоюдно жёсткой игре карточки принято раздавать в обе стороны, а не только тем, кто в следующем туре играет с зенитом.

      -1
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      Рейтинг: +11

      GENE LIVSHITS > Файдаэн 18 сентября 2018, 05:46

      я целиком и полностью согласен с файдаэном -жоаозиньо симулянт который выполнил поставленную перед ним задачу сделать все возможное для удаления крыховяка.создается впечатление что определенные силы ведут против локо плохо скрываемую агрессию.

      0
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      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 15 сентября 2018, 00:08

      Все так же было и в Вест Бромвиче начал неплохо, а потом раз карточка, потом привозы голов, дальше потасовка с тренером и когда уже почти завершился чемпионат отстранение из основной команды и все ВБ в Чемпионшипе, а поляк начинает чудить в Локо

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 15 сентября 2018, 00:08

      За такую грубость надо игр на 10 дисквалифицировать и плюс денежный штраф. Тогда понял бы, что так играть нельзя.

      -1
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