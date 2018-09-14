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  • Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

«Динамо» весь матч доминировало в игре с «Локомотивом». Новичок Мигел Кардозу, который до этого сыграл только минуту, впервые вышел в основе. Уже на 4-й минуте португалец забил «Локомотиву» свой дебютный гол в РПЛ. Команда Семина ответила спорным мячом Миранчука, где все еще пытаются углядеть офсайд у Крыховяка. Польский опорник «Локомотива» в этом матче все-таки отличился, но совсем не с результативной стороны.

Еще на 38-й минуте Крыховяк получил желтую карточку. Играя с предупреждением, он пошел в опрометчивый подкат в центре поля. Жоаозиньо чуть не переломился от столкновения, а главный судья выписал поляку второе предупреждение. «Локомотив» остался в меньшинстве и забить больше не смог. Опасно здесь и то, что Крыховяк пропустит предстоящую игру с «Зенитом». Его немного глупое решение по необязательному подкату сейчас сложно объяснить.

В матчах этого сезона Крыховяк уже забил гол и сделал два голевых паса. По матчу с «Динамо» к его игре есть много вопросов. Портал WhoScored поставил Крыховяку рейтинг 5,4 и выставил его худшим игроком встречи. Интересно, что Крыховяк аж шесть раз бил по воротам «Динамо» и трижды попал в створ. Своим ударом он поучаствовал и в забитом голе, но это осталось единственным запоминающимся моментом. С оборонительными функциями Крыховяк не справился вообще. Поляк совершил всего один удачный отбор мяча, сделал три фола и трижды отдал мяч сопернику. Для игрока его амплуа подобные показатели – прямой путь к отдаче инициативы сопернику.

Кстати, Крыховяк делает подобное не первый раз. Еще играя за «Севилью», он подобным образом срубил соперника из «Кордобы». Тогда Гжегож получил прямую красную карточку. Видео того эпизода можно посмотреть здесь.

В августе Крыховяка признали лучшим игроком команды. Теперь из-за него «Локомотив» еле-еле удержал ничью в игре с «Динамо». Реакция болельщиков на фол Крыховяка показательна:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Новый лидер «Локомотива» явно сглупил.

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Динамо Крыховяк Гжегож
Комментарии (23)
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mihail200606
1536953321
мда, Локо удивляет... а тут ЛЧ еще на носу...
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SEREZHA7575
1536958883
локо дно!
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TUMS
1536959305
За такую грубость надо игр на 10 дисквалифицировать и плюс денежный штраф. Тогда понял бы, что так играть нельзя.
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Skull_Boy
1536959306
Все так же было и в Вест Бромвиче начал неплохо, а потом раз карточка, потом привозы голов, дальше потасовка с тренером и когда уже почти завершился чемпионат отстранение из основной команды и все ВБ в Чемпионшипе, а поляк начинает чудить в Локо
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Файдаэн
1536960324
Обе карточки липовые. Жоаозиньо - жалкий актеришка.
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larin80
1536960479
Да всё закономерно,друзья..дутый чемпион..это было весной ясно,когда 3 игры не могли одним голом решить чемпионат..чемпион Вопреки..А тут ещё европеец-зенитовец Геркус..Ну никак Шпалычу с ним!! Фернандешу на 40% з/п урезать..Миранчуки не играют..сбитые лётчики..тухло всё..Локо на своём месте в серединке..а про ЛЧ..смешно)) Калиф на час и лебединая песня Юрия Шпалыча..
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loko-the_best
1536979135
как обычно диванный эксперт Плеханов пишет какую-то дичь
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edmund
1536980753
мчится, мчится паровоз под откос...
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giluxa1963
1536998866
виновен- получи
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LERDAV.
1537072053
LERDAV. Извесчый,авторитетныи судья ХУСАИНОВ подробно разьяснил, что гол Локомотива в ворота Динамо, 100% был забит из офсайта.
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