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«Зенит» будет чемпионом. Скриньте

С Семаком «Зенит» уже продемонстрировал лучший старт за последние три сезона. Нет, дело касается не результата: полно побед в начале первого круга было и при Манчини, и при Луческу. Разница в том, что эти два персонажа дерзко реагировали на любой провал. Семак же обходит конфликты, делает правильные шаги и каким-то чудесным образом оживляет игру. Кажется, никто не удивится, если Семак сделает эту команду официальным чемпионом уже через полгода.

У «Зенита» нет Лиги чемпионов

Обычно для клуба с кошельком, большим чем у всей второй восьмерки РПЛ, этот факт – однозначный минус. Но для Семака это идеальные условия, чтобы продержать куражную волну. Выступление в ЛЧ с не до конца проработанной игрой – выстрел в висок. Играть в ламповой Лиге Европы со всякими «копенгагенами», «бордо» и «славиями» – одно удовольствие.

Плюс, если отталкиваться, от соперников по РПЛ, можно сделать вывод: «Зенит» находится в максимально выгодном еврокубковом положении. У ЦСКА в обойме полтора здоровых игрока, но им биться с «Реалом», «Ромой» и «Викторией». «Локомотив» набрал топов в летнее трансферное окно, но играет так, словно только что выбрался из ФНЛ. «Спартак» без Промеса – главная загадка этого сезона. Не очень понятно, кем Каррера заменит голландца: молодежью или тем же Педро Рошей. Плюс у москвичей соперники по ЛЕ посерьзнее, чем у команды из северной Столицы.

У «Зенита» в плане состава все в порядке. Ту орду игроков, которую Луческу привез в Петербург два года назад, Семак спокойно адаптирует к своим правилам. Питерцы без проблем вывезут постоянное участие в двух турнирах осенью. И даже периодическое появление Кубка России в календаре вряд ли сломает идиллию Семака.

В «Зените» раскрылись топы

Дзюба забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи в первых девяти матчах сезона. В активе Алекандра Ерохина 5 очков по системе «гол+пас» в этом розыгрыше РПЛ (больше только у Федора Чалова – 7). А еще Набиуллин, Мак, Эрнани, Нету, Анюков плюс те же Ерохин, Дзюба и Шатов – Семак не требовал новых звезд, а просто навел порядок в огромном наследстве двух прошлых тренеров, которые постоянно критиковали собственные ресурсы и выкидывали игроков в аренды целыми пачками. Семак пришел и доказал: дело не в кадрах, в управлении ими. Оказалось, что вчерашние неудачники при верном подходе очень хороши. Теперь они сияют и наверняка рубятся за поверившего в них молодого тренера с удвоенной энергией.

У «Зенита» удивительный тренер

Предыдущие факты – подводка к самому важному. Сергей Семак – это дико классные истории про большую семью, человеческие взаимоотношения со всеми командами, в которых он поиграл, и их болельщикам. Все это только дополняет образ замечательного тренера Семака. Он не спорил, когда руководство не дало ему денег на укрепление состава, воспользовался действующими активами, подписал суперкрутого Клаудио Маркизио, и теперь смотрит на оппонентов сверху вниз. Он не ищет дурацких оправданий после каких-нибудь фейлов, а спокойно разбирает ситуацию. Семак – находка для «Зенита». Именно добро улыбающийся в бороду тренер с отличным характером и нужен был команде, по уши закопавшейся в бесконечные скандалы со стадионом, обвинениями судей и соперников в нечестной игре.

Не удивляйтесь, если «Зенит» действительно станет чемпионом по итогам сезона. Пока именно он больше подходит для этого. С точки зрения психологии – да. С точки зрения поставленной игры – да. «Зенит» выглядит легче и увереннее своих соперников. Да и образ денежной кормушки, прочно приросший к клубу за последние годы, распадается с каждым празднованием гола Дзюбы в стиле воинского приветствия.

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Комментарии (56)
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Kulima
1537113864
В прошлом году также медали после старта вешали, в итоге Зенит сдулся. Да и игры в Европе сейчас пойдут, календарь будет более насыщенный. Так что всё решится к весне
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Зенит 12
1537114013
Ну а как иначе ведь Сергей Богданович душу вкладывает в команду и свой труд дай Бог ему здоровья
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Bandit7
1537114087
Ахаха типичные бомжы скриньте как в прошлом году
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Garrincha58
1537115434
не будет, в этом году будет или Спартак или ЦСКА
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G R A N D
1537119848
Было бы супер,с новым российским тренером и сразу в дамки...Но сезон длинный,будем посмотреть.Надеюсь так и будет.Зенит чемпион!!!
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andrej-lucevich
1537120315
удачи и успехов Зениту в чемпионате и ЛЕ!!!
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portero
1537122490
вспомните прошлый год после 11 туров у Зенита 27 очков Спартак отставал на 13 , все тоже пели про нет соперников , итог всем известен!
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prezent2017
1537123012
Зенит - чемпион!
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R015RK
1537124522
Раз, два, три - зенитушка с.о.с.и
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Кронштадт65
1537125668
Не понимаю причем тут стадион ( во время строительства) и команда. Автор похоже очередной московский злопыхатель. Про чемпионство говорить слишком рано.
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