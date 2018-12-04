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  • «Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

«Зенит» выиграл первый круг с хорошим отрывом, затем подпустил к себе «Краснодар», но все еще близок к тому, чтобы уйти на перерыв на первом месте. При этом все 16 туров «Зенит» находился на верхней строчке таблицы – это уникальный случай, а в какой-то момент разрыв между ним и ближайшим преследователем составлял целых семь очков. Сейчас на счету «Зенита» 34 балла после 16 матчей. У «Краснодара» на два очка меньше.

Сколько очков в самом начале второго круга набирал будущий чемпион в предыдущие сезоны по схеме осень-весна? Выделены клубы, которые набрали за 16 туров меньше, чем сейчас «Зенит».

  • 2012/13: ЦСКА – 39
  • 2013/14: ЦСКА – 30
  • 2014/15: «Зенит» – 38
  • 2015/16: ЦСКА – 36
  • 2016/17: «Спартак» – 37
  • 2017/18: «Локомотив» – 33

«Зенит» лидирует в таблице по набранным очкам. Но по каким еще компонентам клуб из Санкт-Петербурга – лучший в чемпионате на данный момент? Мы отобрали девять показателей сайта WhoScored.

  • Забитые голы – 26 (лучший – «Краснодар» – 30)
  • Пропущенные голы – 15 (ЦСКА – 7)
  • Удары в среднем – 13,6 («Краснодар» – 17)
  • Удары в створ в среднем – 5,3
  • Владение мячом – 53,3% («Краснодар» – 59,2%)
  • Точность передач – 81,1% («Краснодар» – 82,2%)
  • Количество обводок в среднем – 4,4 («Арсенал» – 5,6)
  • Выигранные верховые единоборства – 16,9 («Рубин» – 21,8)
  • Обостряющие передачи в среднем – 9,3 («Краснодар» – 13)

«Зенит» лидирует лишь в одном из них. Интересно, сколько таких номинаций по итогам сезонов выиграли чемпионы предыдущих лет? Мы отследили пять последних, поскольку WhoScored считает статистику с сезона-2013/14.

Сезон-2013/14

ЦСКА стал чемпионом, но ни в одной из вышеобозначенных дисциплин не был лучшим. Ни в одной! Тот сезон вообще был довольно странным: после 20 туров ЦСКА шел на пятом месте, отставая от лидера аж на девять очков, а потом выиграл все десять оставшихся матчей и стал чемпионом.

Сезон-2014/15

Чемпионский «Зенит» меньше всех пропустил, был лучшим во владении мячом и точности передач. В общем, аккуратность во всем и заслуженное чемпионство, та команда с Халком, Витселем, Гараем и Хави Гарсией действительно была мощной и потом зажгла в Лиге чемпионов осенью 2015-го.

Сезон-2015/16

Чемпион здесь ЦСКА, и вновь ноль побед в девяти основных номинациях. Армейцам при Леониде Слуцком и не нужно было выделяться в чем-то одном: команда лучше всех подмечала ошибки соперника и умело ими пользовалась, а такое сложно выразить в цифрах.

Сезон-2016/17

«Спартак» стал первым по ударам в створ и разделил лидерство с «Анжи» по обводкам. А если бы не занимался не пойми чем в ничего не решавшем последнем туре с «Арсеналом» (0:3 с ранним удалением), то наверняка выиграл бы и в других компонентах – по количеству ударов «Спартак» отстал от ЦСКА всего лишь на один, по обостряющим пасам – на три.

Сезон-2017/18

«Локомотив» наряду с «Зенитом» пропустил меньше всех в чемпионате, но больше ни в одном компоненте не был лучшим. Более того, кое-где даже близко к лидерам не подходил. Зато отпраздновал чемпионство за тур до конца. Не напоминает ли это чемпионский ЦСКА Слуцкого?

Интересно также было бы посмотреть, кто из игроков нынешнего «Зенита» и в каких основных статистических компонентах сейчас является лучшим в чемпионате или, например, входит в топ-5.

  • Голевые передачи – Дриусси (6) делит первое место
  • Точность передач – Нету (89,3%) на втором месте, Паредес (87,4%) – четвертый
  • Обостряющие передачи – Паредес (2,2) делит второе место
  • Удары в створ – Ерохин (1,2) делит второе место
  • Выигранные верховые единоборства – Дзюба (4,4) – второе место

«Зенит»-2015 и «Спартак»-2017 играли в более интересный и куражный футбол, чем чемпионские ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» – благодаря исполнителям высочайшего уровня, «Спартак» – из-за дичайшего желания наконец-то выиграть титул. За ЦСКА и «Локо» следить было не настолько интересно, но выиграли они свои трофеи примерно в одинаковой манере – сверхуспешно наказывая за ошибки своих соперников.

Нынешний «Зенит» при Сергее Семаке пока что напоминает команды Леонида Слуцкого и Юрия Семина – в нем нет какой-то особенной яркости, но она умеет добиваться результата и при совсем неяркой игре. За счет чего «Зенит» побеждает – далеко не все смогут перечислить по пунктам, но факт остается фактом: питерцы лидируют в РПЛ весь сезон, а еще они выиграли группу в Лиге Европы. Желать большего, наверное, было бы нельзя.

Прагматичность против красоты – извечное футбольное противостояние, такие столкновения мы видим в любых турнирах и на любых стадиях. Сейчас оно есть и в России – «Зенит» нередко скучен, но лидирует, «Краснодар» – фантастически красив, а отстает всего на пару очков. Вероятно, такая дуэль ждет нас и по весне.

Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

Лучшие игроки первого круга в цифрах

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Семак Сергей
Комментарии (24)
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polt
1543922352
Вполне вероятно, что после 17 тура лидер поменяется. С такой невнятной игрой Зениту у Рубина не выиграть, а Краснодар, с хорошей игрой на сегодня и мотивацией стать лидером, у Уфы выиграет железно.
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lotsman
1543925321
Счёт на табло ( 34 очка), остальное всё, лирика.
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mamba9090909
1543925818
Надеюсь на лучшее.))
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Черкизовский Кот
1543927269
По каким показателям была лучшей сборная Греции на Евро-2004? Тем не менее разве победа была незаслуженной? В футбол побеждают не цифры статистики, а команды.
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bset
1543927985
Ох уж этот сезон 13/14 и оплеуха от Динамо. Вот тогда-то все и началось) Спасибо за те 2:4))
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apik71
1543928055
анализ ради анализа. Статья ни о чём!
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Добрый Бобер
1543928498
По количеству обводок лучший - "Арсенал". Прикольно.
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ufos73
1543935554
Вспомнил статью которая была в сентябре, аФтор там орал, что зина чемрион, и пусть кто хочет делает скрин... Кто нить помнит этого аФтора? ))) Нашел, во, афтор конечно Егоров... )))))))) https://bombardir.ru/articles/455205-Zenit-budet-chempionom-Skrinte
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sachsen-leipzig
1543940529
Краснодар лутщий клуб в России для меня!! По всем параметрам
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dddolphin
1543944532
О, узнаю российских болельщиков... Начало сезона - да не, Семак не тянет, Зенит провалится Три месяца спустя - Семак топ! Богданыч Лучший! Пять месяцев спустя - Семак не готов, команда разобрана, он не уровень клуба. Пздц, товарищи.
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