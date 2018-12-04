«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

«Зенит» выиграл первый круг с хорошим отрывом, затем подпустил к себе «Краснодар», но все еще близок к тому, чтобы уйти на перерыв на первом месте. При этом все 16 туров «Зенит» находился на верхней строчке таблицы – это уникальный случай, а в какой-то момент разрыв между ним и ближайшим преследователем составлял целых семь очков. Сейчас на счету «Зенита» 34 балла после 16 матчей. У «Краснодара» на два очка меньше.

Сколько очков в самом начале второго круга набирал будущий чемпион в предыдущие сезоны по схеме осень-весна? Выделены клубы, которые набрали за 16 туров меньше, чем сейчас «Зенит».

2012/13: ЦСКА – 39

2013/14: ЦСКА – 30

2014/15: «Зенит» – 38

2015/16: ЦСКА – 36

2016/17: «Спартак» – 37

2017/18: «Локомотив» – 33

«Зенит» лидирует в таблице по набранным очкам. Но по каким еще компонентам клуб из Санкт-Петербурга – лучший в чемпионате на данный момент? Мы отобрали девять показателей сайта WhoScored.

Забитые голы – 26 (лучший – «Краснодар» – 30)

– 26 (лучший – «Краснодар» – 30) Пропущенные голы – 15 (ЦСКА – 7)

– 15 (ЦСКА – 7) Удары в среднем – 13,6 («Краснодар» – 17)

– 13,6 («Краснодар» – 17) Удары в створ в среднем – 5,3

Владение мячом – 53,3% («Краснодар» – 59,2%)

– 53,3% («Краснодар» – 59,2%) Точность передач – 81,1% («Краснодар» – 82,2%)

– 81,1% («Краснодар» – 82,2%) Количество обводок в среднем – 4,4 («Арсенал» – 5,6)

– 4,4 («Арсенал» – 5,6) Выигранные верховые единоборства – 16,9 («Рубин» – 21,8)

– 16,9 («Рубин» – 21,8) Обостряющие передачи в среднем – 9,3 («Краснодар» – 13)

«Зенит» лидирует лишь в одном из них. Интересно, сколько таких номинаций по итогам сезонов выиграли чемпионы предыдущих лет? Мы отследили пять последних, поскольку WhoScored считает статистику с сезона-2013/14.

Сезон-2013/14

ЦСКА стал чемпионом, но ни в одной из вышеобозначенных дисциплин не был лучшим. Ни в одной! Тот сезон вообще был довольно странным: после 20 туров ЦСКА шел на пятом месте, отставая от лидера аж на девять очков, а потом выиграл все десять оставшихся матчей и стал чемпионом.

Сезон-2014/15

Чемпионский «Зенит» меньше всех пропустил, был лучшим во владении мячом и точности передач. В общем, аккуратность во всем и заслуженное чемпионство, та команда с Халком, Витселем, Гараем и Хави Гарсией действительно была мощной и потом зажгла в Лиге чемпионов осенью 2015-го.

Сезон-2015/16

Чемпион здесь ЦСКА, и вновь ноль побед в девяти основных номинациях. Армейцам при Леониде Слуцком и не нужно было выделяться в чем-то одном: команда лучше всех подмечала ошибки соперника и умело ими пользовалась, а такое сложно выразить в цифрах.

Сезон-2016/17

«Спартак» стал первым по ударам в створ и разделил лидерство с «Анжи» по обводкам. А если бы не занимался не пойми чем в ничего не решавшем последнем туре с «Арсеналом» (0:3 с ранним удалением), то наверняка выиграл бы и в других компонентах – по количеству ударов «Спартак» отстал от ЦСКА всего лишь на один, по обостряющим пасам – на три.

Сезон-2017/18

«Локомотив» наряду с «Зенитом» пропустил меньше всех в чемпионате, но больше ни в одном компоненте не был лучшим. Более того, кое-где даже близко к лидерам не подходил. Зато отпраздновал чемпионство за тур до конца. Не напоминает ли это чемпионский ЦСКА Слуцкого?

Интересно также было бы посмотреть, кто из игроков нынешнего «Зенита» и в каких основных статистических компонентах сейчас является лучшим в чемпионате или, например, входит в топ-5.

Голевые передачи – Дриусси (6) делит первое место

– Дриусси (6) делит первое место Точность передач – Нету (89,3%) на втором месте, Паредес (87,4%) – четвертый

– Нету (89,3%) на втором месте, Паредес (87,4%) – четвертый Обостряющие передачи – Паредес (2,2) делит второе место

– Паредес (2,2) делит второе место Удары в створ – Ерохин (1,2) делит второе место

– Ерохин (1,2) делит второе место Выигранные верховые единоборства – Дзюба (4,4) – второе место

«Зенит»-2015 и «Спартак»-2017 играли в более интересный и куражный футбол, чем чемпионские ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» – благодаря исполнителям высочайшего уровня, «Спартак» – из-за дичайшего желания наконец-то выиграть титул. За ЦСКА и «Локо» следить было не настолько интересно, но выиграли они свои трофеи примерно в одинаковой манере – сверхуспешно наказывая за ошибки своих соперников.

Нынешний «Зенит» при Сергее Семаке пока что напоминает команды Леонида Слуцкого и Юрия Семина – в нем нет какой-то особенной яркости, но она умеет добиваться результата и при совсем неяркой игре. За счет чего «Зенит» побеждает – далеко не все смогут перечислить по пунктам, но факт остается фактом: питерцы лидируют в РПЛ весь сезон, а еще они выиграли группу в Лиге Европы. Желать большего, наверное, было бы нельзя.

Прагматичность против красоты – извечное футбольное противостояние, такие столкновения мы видим в любых турнирах и на любых стадиях. Сейчас оно есть и в России – «Зенит» нередко скучен, но лидирует, «Краснодар» – фантастически красив, а отстает всего на пару очков. Вероятно, такая дуэль ждет нас и по весне.

Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

Лучшие игроки первого круга в цифрах

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