Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эрнани: «Не вижу смысла обсуждать лимит»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани не считает, что лимит на легионеров мешает ему показывать свою лучшую игру в составе команды из Санкт-Петербурга в российской Премьер-лиге.

    – В «Зените» крепкая аргентинская диаспора, а вы – единственный бразилец. Не чувствуете себя одиноким?

    – Нет-нет, ничего подобного. С аргентинцами мы отлично ладим, замечательные ребята! У меня прекрасные отношения с Луишем Нету. Да и со всеми остальными. Никаких группировок, «терок» по национальному признаку в «Зените» нет. Мы все вместе работаем на команду.

    – Неужели не подкалывали одноклубников, когда в октябре Бразилия победила Аргентину в товарищеском матче, забив единственный гол в компенсированное время?

    – (Смеется.) Конечно, сказал нашим аргентинцам, что Бразилия всегда обыгрывает их команду. Но все было по-доброму.

    – Семак в матчах Премьер-лиги должен соблюдать лимит на легионеров. Поэтому на вашей позиции у того же Александра Ерохина есть заведомое преимущество. Что думаете об этих ограничениях?

    – Не вижу смысла обсуждать лимит. Это же правила Премьер-лиги, они одинаковы для всех иностранцев. Думаю, наши тренеры пытаются выстроить такую систему, чтобы в течение всего сезона времени хватало и россиянам, и легионерам. Мне не на что жаловаться.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2018 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 