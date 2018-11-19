Эрнани: «Не вижу смысла обсуждать лимит»

Полузащитник «Зенита» Эрнани не считает, что лимит на легионеров мешает ему показывать свою лучшую игру в составе команды из Санкт-Петербурга в российской Премьер-лиге.

– В «Зените» крепкая аргентинская диаспора, а вы – единственный бразилец. Не чувствуете себя одиноким?

– Нет-нет, ничего подобного. С аргентинцами мы отлично ладим, замечательные ребята! У меня прекрасные отношения с Луишем Нету. Да и со всеми остальными. Никаких группировок, «терок» по национальному признаку в «Зените» нет. Мы все вместе работаем на команду.

– Неужели не подкалывали одноклубников, когда в октябре Бразилия победила Аргентину в товарищеском матче, забив единственный гол в компенсированное время?

– (Смеется.) Конечно, сказал нашим аргентинцам, что Бразилия всегда обыгрывает их команду. Но все было по-доброму.

– Семак в матчах Премьер-лиги должен соблюдать лимит на легионеров. Поэтому на вашей позиции у того же Александра Ерохина есть заведомое преимущество. Что думаете об этих ограничениях?

– Не вижу смысла обсуждать лимит. Это же правила Премьер-лиги, они одинаковы для всех иностранцев. Думаю, наши тренеры пытаются выстроить такую систему, чтобы в течение всего сезона времени хватало и россиянам, и легионерам. Мне не на что жаловаться.