Нету: «Это было невероятное время. «Зенит» – моя семья, а Питер – дом»

Всякий был,но отыграл свой контракт как смог и честно. Успехов в жизни и здоровья всем членам семьи.
Защитник «Зенита» Луиш Нету подвел итог победе над «Енисеем» в 30-м туре чемпионата России.
Считается, что португалец, контракт которого истекает 30-го июня, провел последний матч за российский клуб. В матче против красноярцев болельщики вывесили баннер с обращение к футболисту.
– Этап в «Зените» подошел к концу. Что чувствуете?
– Чувства смешанные. Все это время Петербург был для меня домом. Уверен, я еще вернусь.
Это было отличное время для меня. В каждой игре, в каждом моменте я старался показать все, на что способен. Спасибо каждому.
– Что думаете насчет своего будущего?
– За «Зенит» в Лиге чемпионов я играл против «Порту», против «Бенфики». Может, сложится так, что я окажусь там.
В любом случае я настроен максимально отдаваться игре за новую команду и помогать ей добиваться побед и выигрывать трофеи.
Что касается «Зенита» – у нас отличная команда, весь штаб, база, стадион. Каждый работал максимально хорошо, и поэтому мы добились такого результата. Желаю самого наилучшего всем в «Зените».
– Для защитника всегда неприятно, когда команда уходит с поля с пропущенным мячом. Для вас к тому же это был прощальный матч. Расстроены?
– Да, для любого защитника это знак, что ты что-то сделал не так. Но важнее победа в последнем матче. Может, мы были немного медлительны, позади длинный сезон.
«Зенит» – это большая семья, один из лучших коллективов, в которых я находился когда-либо.
Мы проделали очень большую работу и обеспечили титул аж за месяц до конца чемпионата. Каждый внес в этот успех большой вклад.
– Можете на прощание что-то сказать болельщикам?
– Это было невероятное время, спасибо всем большое. «Зенит» – моя семья, а Питер – дом.
- Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года.
- В составе петербуржцев игрок стал двукратным чемпионом РПЛ, двукратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка страны.
- За «Зенит» защитник провел 175 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.