Нету: «Это было невероятное время. «Зенит» – моя семья, а Питер – дом»

Защитник «Зенита» Луиш Нету подвел итог победе над «Енисеем» в 30-м туре чемпионата России.

Считается, что португалец, контракт которого истекает 30-го июня, провел последний матч за российский клуб. В матче против красноярцев болельщики вывесили баннер с обращение к футболисту.

– Этап в «Зените» подошел к концу. Что чувствуете?

– Чувства смешанные. Все это время Петербург был для меня домом. Уверен, я еще вернусь.

Это было отличное время для меня. В каждой игре, в каждом моменте я старался показать все, на что способен. Спасибо каждому.

– Что думаете насчет своего будущего?

– За «Зенит» в Лиге чемпионов я играл против «Порту», против «Бенфики». Может, сложится так, что я окажусь там.

В любом случае я настроен максимально отдаваться игре за новую команду и помогать ей добиваться побед и выигрывать трофеи.

Что касается «Зенита» – у нас отличная команда, весь штаб, база, стадион. Каждый работал максимально хорошо, и поэтому мы добились такого результата. Желаю самого наилучшего всем в «Зените».

– Для защитника всегда неприятно, когда команда уходит с поля с пропущенным мячом. Для вас к тому же это был прощальный матч. Расстроены?

– Да, для любого защитника это знак, что ты что-то сделал не так. Но важнее победа в последнем матче. Может, мы были немного медлительны, позади длинный сезон.

«Зенит» – это большая семья, один из лучших коллективов, в которых я находился когда-либо.

Мы проделали очень большую работу и обеспечили титул аж за месяц до конца чемпионата. Каждый внес в этот успех большой вклад.

– Можете на прощание что-то сказать болельщикам?

– Это было невероятное время, спасибо всем большое. «Зенит» – моя семья, а Питер – дом.