«Ты никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле». Фанаты «Зенита» попрощались с Нету

Сегодня «Зенит» принимает «Енисей» в матче 30-го тура РПЛ.
Болельщики петербуржцев растянули баннер на трибунах, посвященный защитнику команду Луишу Нету, который вышел в стартовом составе.
Португалец покинет «Зенит» этим летом после истечения срока контракта. Он продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».
«Спасибо! Ты играл для нас эти семь лет. Никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле!» – говорится в надписи на баннере на португальском языке.
- Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года.
- В составе петербуржцев игрок стал двукратным чемпионом РПЛ, двукратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка страны.
- За «Зенит» защитник провел 175 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.