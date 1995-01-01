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    «Ты никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле». Фанаты «Зенита» попрощались с Нету

    Сегодня «Зенит» принимает «Енисей» в матче 30-го тура РПЛ.

    Болельщики петербуржцев растянули баннер на трибунах, посвященный защитнику команду Луишу Нету, который вышел в стартовом составе.

    Португалец покинет «Зенит» этим летом после истечения срока контракта. Он продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

    «Спасибо! Ты играл для нас эти семь лет. Никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле!» – говорится в надписи на баннере на португальском языке.

    • Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года.
    • В составе петербуржцев игрок стал двукратным чемпионом РПЛ, двукратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка страны.
    • За «Зенит» защитник провел 175 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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