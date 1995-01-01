«Ты никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле». Фанаты «Зенита» попрощались с Нету

Сегодня «Зенит» принимает «Енисей» в матче 30-го тура РПЛ.

Болельщики петербуржцев растянули баннер на трибунах, посвященный защитнику команду Луишу Нету, который вышел в стартовом составе.

Португалец покинет «Зенит» этим летом после истечения срока контракта. Он продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

«Спасибо! Ты играл для нас эти семь лет. Никогда не лгал, не предавал. Ты был настоящим мужчиной на поле!» – говорится в надписи на баннере на португальском языке.