Агент Нету: «На данный момент нет никаких предложений, только слухи»

Агент Бруно Де Карвальо, представляющий интересы защитника «Зенита» Луиша Нету, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Спортинга», Ранее сообщалось, что 30-летний футболист перейдет в клуб из Лиссабона в конце сезона, когда истечет его контракт с петербуржцами.

«Каждый год есть много клубов, которые хотят подписать Нету ввиду его хороших выступлений. И в этом году ситуация такая же, особенно потому, что это последний год его контракта с «Зенитом».

На данный момент Нету на сто процентов сосредоточен на тренировках, игре и завоевании титула чемпиона России и борьбе за Лигу Европы. На данный момент нет никаких предложений по нему, только слухи. Когда что-то произойдет официально, мы будем общаться с руководством петербургского клуба», — сказал агент.