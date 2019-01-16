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    Агент Нету: «На данный момент нет никаких предложений, только слухи»

    Агент Бруно Де Карвальо, представляющий интересы защитника «Зенита» Луиша Нету, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Спортинга», Ранее сообщалось, что 30-летний футболист перейдет в клуб из Лиссабона в конце сезона, когда истечет его контракт с петербуржцами.

    «Каждый год есть много клубов, которые хотят подписать Нету ввиду его хороших выступлений. И в этом году ситуация такая же, особенно потому, что это последний год его контракта с «Зенитом».

    На данный момент Нету на сто процентов сосредоточен на тренировках, игре и завоевании титула чемпиона России и борьбе за Лигу Европы. На данный момент нет никаких предложений по нему, только слухи. Когда что-то произойдет официально, мы будем общаться с руководством петербургского клуба», — сказал агент.

    • Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 19 матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.01.2019 09:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 12:57

      Уходить сейчас ему нет смысла ,у Зенита есть хороший шанс стать Чемпионами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 16 января 2019, 12:21

      - Предложения есть?
      - Нету!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 09:41

      Завоюет титул и свободным агентом в ранге чемпиона России будет нарасхват... )))

      3
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