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  • Экс-игроку «Зенита» Нету не хватило медали за победу в Кубке португальской лиги

Экс-игроку «Зенита» Нету не хватило медали за победу в Кубке португальской лиги

24 января 2021, 08:15
5

Защитник «Спортинга» Луиш Нету не получил золотую медаль после финала Кубка португальской лиги против «Браги» (1:0). Организаторы обсчитались, экс-игроку «Зенита» награды не хватило. Фото, как игрок прошел мимо награждающих и не получил медаль, доступно ниже.

Награждение проводил президент португальской лиги.

  • Единственный мяч в финале был забит в 1-м тайме.
  • С 2013 по 2019 год Нету принадлежал «Зениту», дважды брал РПЛ.
  • Это его 1-й трофей со «Спортингом».

Фото: «Чемпионат».

Источник: Jornal de Notícias

Старейшая в Португалии ежедневная газета, основанная в 1888 году. Аудитория в твиттере - более 511,9 тысячи подписчиков

Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Спортинг Зенит Нету Луиш
Комментарии (5)
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Freyk
1611470995
«Медали нету», — пояснил президент португальской лиги.
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кран
1611473449
На Нету и медали нету )
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Hektor 84
1611474475
Бомжа обделили
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ZENIT-59
1611595076
Экс- зенитовцу Нету первой португальской медали нету
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vitvik
1612099833
Математика - очень сложная наука! Для таких подсчётов надо профессионала нанимать. Или штатную единицу завести для сотрудника, который школьный экзамен по математике сдал на твёрдую четвёрку и умеет до двадцати считать без погрешности.
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