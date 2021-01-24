Экс-игроку «Зенита» Нету не хватило медали за победу в Кубке португальской лиги

Защитник «Спортинга» Луиш Нету не получил золотую медаль после финала Кубка португальской лиги против «Браги» (1:0). Организаторы обсчитались, экс-игроку «Зенита» награды не хватило. Фото, как игрок прошел мимо награждающих и не получил медаль, доступно ниже.

Награждение проводил президент португальской лиги.

Единственный мяч в финале был забит в 1-м тайме.

С 2013 по 2019 год Нету принадлежал «Зениту», дважды брал РПЛ.

Это его 1-й трофей со «Спортингом».

Фото: «Чемпионат».