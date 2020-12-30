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    Экс-игроку «Зенита» Нету не хватило медали за победу в Кубке португальской лиги

    Защитник «Спортинга» Луиш Нету не получил золотую медаль после финала Кубка португальской лиги против «Браги» (1:0). Организаторы обсчитались, экс-игроку «Зенита» награды не хватило. Фото, как игрок прошел мимо награждающих и не получил медаль, доступно ниже.

    Награждение проводил президент португальской лиги.

    • Единственный мяч в финале был забит в 1-м тайме.
    • С 2013 по 2019 год Нету принадлежал «Зениту», дважды брал РПЛ.
    • Это его 1-й трофей со «Спортингом».

    Фото: «Чемпионат».

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    Источник: Jornal de Notícias

    Старейшая в Португалии ежедневная газета, основанная в 1888 году. Аудитория в твиттере - более 511,9 тысячи подписчиков

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