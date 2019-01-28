Журналист Короткин: «Зенит» не намерен продлевать контракт с Нету. Игрок покинет команду летом бесплатно»

А играть кто будет? Ивановичу 36, да и не цз он, Мевля опущеный на голову, Скроботова Семак не поставит, побоится как всегда. Играть кому?
Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поделился информацией о будущем защитника «Зенита» Луиша Нету. Для португальца текущий сезон может стать последним в составе сине-бело-голубых.
«Насколько нам известно из околозенитовских источников, клуб не намерен продлевать контракт с Нету. Были бы устраивающие предложения, португальца отпустили бы сейчас. Поскольку их нет, думаю, что летом футболист покинет клуб на правах свободного агента», – сказал Короткин.
- Ранее сообщалось об интересе к Нету со стороны «Спортинга».
- Нету 30 лет.
- Он выступает за «Зенит» с 2013 года.