Журналист Короткин: «Зенит» не намерен продлевать контракт с Нету. Игрок покинет команду летом бесплатно»

Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поделился информацией о будущем защитника «Зенита» Луиша Нету. Для португальца текущий сезон может стать последним в составе сине-бело-голубых.

«Насколько нам известно из околозенитовских источников, клуб не намерен продлевать контракт с Нету. Были бы устраивающие предложения, португальца отпустили бы сейчас. Поскольку их нет, думаю, что летом футболист покинет клуб на правах свободного агента», – сказал Короткин.