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    Журналист Короткин: «Зенит» не намерен продлевать контракт с Нету. Игрок покинет команду летом бесплатно»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поделился информацией о будущем защитника «Зенита» Луиша Нету. Для португальца текущий сезон может стать последним в составе сине-бело-голубых.

    «Насколько нам известно из околозенитовских источников, клуб не намерен продлевать контракт с Нету. Были бы устраивающие предложения, португальца отпустили бы сейчас. Поскольку их нет, думаю, что летом футболист покинет клуб на правах свободного агента», – сказал Короткин.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2019 23:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 00:35

      А играть кто будет? Ивановичу 36, да и не цз он, Мевля опущеный на голову, Скроботова Семак не поставит, побоится как всегда. Играть кому?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 29 января 2019, 00:06

      И Мевлю деньте куда нибудь

      1
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 28 января 2019, 23:50

      Вот и объяснение трансфера Ракицкого.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vladik12 29 января 2019, 00:36

      Он не ЦЗ. Скорей опорником выставят вместо Паредеса.

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