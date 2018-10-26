Нету: «Дзюба – это тот нападающий, который делает разницу на поле»

Защитник «Зенита» Луиш Нету считает самым важным, что его команда добилась победы и трех очков в домашнем матче с «Бордо» в Лиге Европы.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

— Мы старались установить контроль над мячом. В перерыве обсудили, в чем можем прибавить, и вскоре сравняли счет. Во втором тайме обменялись несколькими контратаками, и в конце концов Кузяев забил гол. Мы добились победы, которую вполне заслужили. Сложно проводить по три матча в неделю. Стараемся сохранять хорошую форму, насколько это возможно. У нас сложная группа — все команды бьются. Теперь у нас 7 очков, и еще три матча впереди. Важно сохранять тот темп, который мы набрали сейчас.

— «Зенит» без Дзюбы и с ним – две совершенно разные команды, верно?

— Мы прекрасно знаем, что Дзюба – это тот нападающий, который делает разницу на поле. Один из лучших нападающих, в котором мы абсолютно уверены. Он, как и все, бьется за место в составе – так и должно быть в настоящей команде. Сейчас, как я уже сказал, самое важное для нас – сохранять темп. Мы первые не только в Лиге Европы УЕФА, но и в чемпионате. В еврокубке и во внутреннем первенстве команды играют по-разному. В чемпионате России они глубже защищаются. Сейчас мы просто довольны тем, что провели хорошую игру. Завтра у нас будет время отдохнуть и провести время с семьей. В субботу начнем подготовку к следующему матчу Премьер-лиги.

— Будучи игроком защиты, вы ощутили отсутствие нескольких ключевых игроков в нападении у «Бордо»?

— Мы были готовы к игре против них. Мы знали: одно из лучших их качеств – скоростные прорывы крайних полузащитников, игра на контратаках. В первом тайме им удалось создать несколько опасных моментов, во втором мы были собраннее. «Бордо» – качественная команда, не зря они играют в Лиге Европы УЕФА. Самое важное, что сегодня мы добились победы.

— Ваше мнение о желтой карточке, насколько она была заслуженна?

— Она абсолютно заслуженна. Я мог получить предупреждение в предыдущем эпизоде – на мой взгляд, оно было бы даже справедливее. Но судья решил показать мне карточку во втором моменте.

Дзюба не забил пенальти удивительному вратарю