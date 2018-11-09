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    Нету: «Играли по новой схеме, поэтому было немного сложно»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал как повлияла смена тактической схемы на игру команды в матче с «Бордо» в Лиге Европы.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Команда из Санкт-Петербурга после четырех игр возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков. «Бордо» идет на последнем месте с одним очком.

    — Луиш, что получилось, а что не очень вышло в этой игре?

    — Мы знали, что «Бордо» — сильный соперник. Играли по новой схеме, поэтому первые 20–25 минут у нас немного не получалось войти в ритм матча. Не хватало агрессии с нашей стороны. После пропущенного мяча мы сконцентрировались, и вроде бы у нас все получилось.

    — На защиту легла дополнительная ответственность из-за новой схемы?

    — Да, мы провели первый матч с такой схемой. Конечно, было немного сложно. Не могу сказать, что мы удовлетворены своей игрой, но результат неплохой.

    — Приятно было завершать матч с капитанской повязкой?

    — Да, я чувствовал гордость. Приятно было надеть капитанскую повязку, тем более после Анюкова, который является настоящей легендой «Зенита».

    «Зенит» всех расстроил и сыграл странно

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.11.2018 07:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 9 ноября 2018, 09:56

      Дорогой Луиш, чтобы была агрессия нужно быстрее бегать, открываться и плотнее играть с игроками, и Вы в конце концов не роботы, чтобы при перестроении тактической схемы не войти пол тайма в ритм, просто не надо себе данную психологию в голову вбивать. На данной момент при любой схеме расстановки у Зенита ИГРЫ НЕТ!

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      Рейтинг: +1532

      starche 9 ноября 2018, 09:32

      Игра Зенита очень невнятная, и уже не первый матч. Нужны действенные меры.

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      Рейтинг: +1351

      15112007 9 ноября 2018, 07:26

      Молодец Семак, что пробует разные схемы. Пусть соперники не знают, чего ожидать. Ничья лично меня ничуть не расстроила.

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      ...
      Рейтинг: +1532

      starche > 15112007 9 ноября 2018, 09:33

      Дело не в ничьй, дело в отсутствии ИГРЫ.

      1
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