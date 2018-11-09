Нету: «Играли по новой схеме, поэтому было немного сложно»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал как повлияла смена тактической схемы на игру команды в матче с «Бордо» в Лиге Европы.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Команда из Санкт-Петербурга после четырех игр возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков. «Бордо» идет на последнем месте с одним очком.

— Луиш, что получилось, а что не очень вышло в этой игре?

— Мы знали, что «Бордо» — сильный соперник. Играли по новой схеме, поэтому первые 20–25 минут у нас немного не получалось войти в ритм матча. Не хватало агрессии с нашей стороны. После пропущенного мяча мы сконцентрировались, и вроде бы у нас все получилось.

— На защиту легла дополнительная ответственность из-за новой схемы?

— Да, мы провели первый матч с такой схемой. Конечно, было немного сложно. Не могу сказать, что мы удовлетворены своей игрой, но результат неплохой.

— Приятно было завершать матч с капитанской повязкой?

— Да, я чувствовал гордость. Приятно было надеть капитанскую повязку, тем более после Анюкова, который является настоящей легендой «Зенита».

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