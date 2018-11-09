Нету: «Играли по новой схеме, поэтому было немного сложно»

Дорогой Луиш, чтобы была агрессия нужно быстрее бегать, открываться и плотнее играть с игроками, и Вы в конце концов не роботы, чтобы при перестроении тактической схемы не войти пол тайма в ритм, просто не надо себе данную психологию в голову вбивать. На данной момент при любой схеме расстановки у Зенита ИГРЫ НЕТ!
Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал как повлияла смена тактической схемы на игру команды в матче с «Бордо» в Лиге Европы.
Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Команда из Санкт-Петербурга после четырех игр возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков. «Бордо» идет на последнем месте с одним очком.
— Луиш, что получилось, а что не очень вышло в этой игре?
— Мы знали, что «Бордо» — сильный соперник. Играли по новой схеме, поэтому первые 20–25 минут у нас немного не получалось войти в ритм матча. Не хватало агрессии с нашей стороны. После пропущенного мяча мы сконцентрировались, и вроде бы у нас все получилось.
— На защиту легла дополнительная ответственность из-за новой схемы?
— Да, мы провели первый матч с такой схемой. Конечно, было немного сложно. Не могу сказать, что мы удовлетворены своей игрой, но результат неплохой.
— Приятно было завершать матч с капитанской повязкой?
— Да, я чувствовал гордость. Приятно было надеть капитанскую повязку, тем более после Анюкова, который является настоящей легендой «Зенита».
«Зенит» всех расстроил и сыграл странно