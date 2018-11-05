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    Нету: «Все соперники настраиваются на «Зенит» на сто процентов и хотят нас обыграть»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Мы хорошо знали, что за команда «Ахмат» и что они играют очень организованно. Понимали, что не будет легко. Но нам удалось забить в первом тайме, и дальше тоже были какие-то моменты. Думаю, во второй половине наши мысли были, в том числе, о том, чтобы просто контролировать ход игры. В итоге все получилось.

    Все соперники в РПЛ настраиваются на «Зенит» на сто процентов и хотят нас обыграть. А нам непросто проводить матчи в графике «через два дня на третий, через три дня»… Но в любом случае все, конечно, стараются полностью отдавать все силы на поле. Это, конечно, нелегко, но если кто-то не готов на сто процентов, то все равно все стараются бороться. И важно, что в этих матчах мы все равно набираем очки.

    Понятно, что в играх с «Крыльями» и «Ахматом» был не самый лучший наш футбол. Но сегодня мы улыбались, потому что удалось победить», – сказал Нету.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» завершился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.11.2018 11:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 5 ноября 2018, 15:23

      все соперники настраиваются на зенит на 100000 евро и... хотят нам слить)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 5 ноября 2018, 13:43

      Конечно на Зенит, на других все так выходят как на треню...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5930

      Павелий 5 ноября 2018, 13:37

      Только так настраиваются не на Зенит, а на Спартак.

      1
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > Павелий 5 ноября 2018, 13:58

      Настраиваются на лидера.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 ноября 2018, 12:46

      Молодцы, что выиграли очень важный матч. С Бордо можно и проиграть, всё-равно вопрос выхода из группы решится в домашней игре с Копенгагеном. Главное не проиграть в Москве коням, хотя без Парелеса будет трудно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 ноября 2018, 12:29

      Зенит до конца круга выиграет все игры, включая игры ЛЕ. Только с ЦСКА он
      сыграет вничью или проиграет, но все равно значительно оторвется от всех
      других команд.

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > vladimir-7 5 ноября 2018, 13:00

      Бабушка на двое сказала !

      1
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      Рейтинг: +174

      RealGirl61 > ROSTOV SUPER 5 ноября 2018, 17:26

      согласна! я болельщик Зенита ,но впереди сложные игры ,усталость сказывается.Обороны нет ,нападающие бьют мимо.Одна надежда,что тихой сапой проскочим и фортуна будет в этом году на нашей стороне! Чудеса случаются!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ROSTOV SUPER 5 ноября 2018, 17:36

      Ну это бабушка.

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