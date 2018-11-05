Нету: «Все соперники настраиваются на «Зенит» на сто процентов и хотят нас обыграть»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Мы хорошо знали, что за команда «Ахмат» и что они играют очень организованно. Понимали, что не будет легко. Но нам удалось забить в первом тайме, и дальше тоже были какие-то моменты. Думаю, во второй половине наши мысли были, в том числе, о том, чтобы просто контролировать ход игры. В итоге все получилось.

Все соперники в РПЛ настраиваются на «Зенит» на сто процентов и хотят нас обыграть. А нам непросто проводить матчи в графике «через два дня на третий, через три дня»… Но в любом случае все, конечно, стараются полностью отдавать все силы на поле. Это, конечно, нелегко, но если кто-то не готов на сто процентов, то все равно все стараются бороться. И важно, что в этих матчах мы все равно набираем очки.

Понятно, что в играх с «Крыльями» и «Ахматом» был не самый лучший наш футбол. Но сегодня мы улыбались, потому что удалось победить», – сказал Нету.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» завершился со счетом 1:0.