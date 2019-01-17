Нету: «Болельщики «Фенербахче» пообещали нам ад? Мы готовы к выезду»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о подготовке и ожиданиях от матча против «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы.

– Вы провели один сезон в «Фенербахче», поэтому уже стали главным экспертом в «Зените» по турецкому футболу. Расскажите, что это такое.

– Главное отличие от чемпионата России — эмоции болельщиков. Абсолютно каждый в Турции живет футболом, это вид спорта номер один. Если идешь в кафе, по улице, торговому центру или где-то еще, то видишь, что все говорят только о футболе.

Весь Стамбул обсуждает «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ», вся страна говорит о матчах, дерби, трансферных новостях.

Когда переезжаешь из России в Турцию, то первым и главным отличием, на которое обращаешь внимание, становится именно это. Да, «Зенит» — самый популярный футбольный клуб страны, но у вас есть хоккей, баскетбол, что-то еще.

Даже в Петербурге часто я ходил куда-то, и меня никто не спрашивал о футболе. Честно, мне больше нравится Россия. Хотя и в Турции отличные матчи, красивые и переполненные стадионы, как и сейчас в нашей лиге.

Еще, так как в Турции нет лимита на легионеров, линии атаки у большинства команд полностью состоят из скоростных иностранцев. Иногда смотришь на позицию соперника в таблице, думаешь, что матч не станет трудным, но в итоге все выходит совсем не так.

– Судя по вашим словам, через месяц «Зениту» в Стамбуле и близко просто не будет.

– Просто? Нет. Я был там, я знаю. Поддержка болельщиков заставляет команду рвать и метать.

Правда, иногда это работает в обратную сторону – игроки чувствуют давление, раздражаются и начинают совершать ошибки. Это то, что мы можем использовать в свою пользу.

Нужно помнить, что ответный матч пройдет у нас дома. Надеюсь, на переполненном стадионе, который станет нашим 12-м игроком.

– Если открыть наш инстаграм сразу после жеребьевки, можно увидеть единый посыл в комментариях от турецких болельщиков: «Добро пожаловать в ад!». Что мы должны им ответить? В рай их пригласить?

– Ха-ха! Да нет, мы не чувствуем, что нас ждет ад, и мы готовы играть в Стамбуле.

«Зенит» с его большой историей и традициями побывал на многих стадионах и готов к любому давлению со стороны трибун