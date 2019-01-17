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    Нету: «Болельщики «Фенербахче» пообещали нам ад? Мы готовы к выезду»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о подготовке и ожиданиях от матча против «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы.

    – Вы провели один сезон в «Фенербахче», поэтому уже стали главным экспертом в «Зените» по турецкому футболу. Расскажите, что это такое.

    – Главное отличие от чемпионата России — эмоции болельщиков. Абсолютно каждый в Турции живет футболом, это вид спорта номер один. Если идешь в кафе, по улице, торговому центру или где-то еще, то видишь, что все говорят только о футболе.

    Весь Стамбул обсуждает «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ», вся страна говорит о матчах, дерби, трансферных новостях.

    Когда переезжаешь из России в Турцию, то первым и главным отличием, на которое обращаешь внимание, становится именно это. Да, «Зенит» — самый популярный футбольный клуб страны, но у вас есть хоккей, баскетбол, что-то еще.

    Даже в Петербурге часто я ходил куда-то, и меня никто не спрашивал о футболе. Честно, мне больше нравится Россия. Хотя и в Турции отличные матчи, красивые и переполненные стадионы, как и сейчас в нашей лиге.

    Еще, так как в Турции нет лимита на легионеров, линии атаки у большинства команд полностью состоят из скоростных иностранцев. Иногда смотришь на позицию соперника в таблице, думаешь, что матч не станет трудным, но в итоге все выходит совсем не так.

    – Судя по вашим словам, через месяц «Зениту» в Стамбуле и близко просто не будет.

    – Просто? Нет. Я был там, я знаю. Поддержка болельщиков заставляет команду рвать и метать.

    Правда, иногда это работает в обратную сторону – игроки чувствуют давление, раздражаются и начинают совершать ошибки. Это то, что мы можем использовать в свою пользу.

    Нужно помнить, что ответный матч пройдет у нас дома. Надеюсь, на переполненном стадионе, который станет нашим 12-м игроком.

    – Если открыть наш инстаграм сразу после жеребьевки, можно увидеть единый посыл в комментариях от турецких болельщиков: «Добро пожаловать в ад!». Что мы должны им ответить? В рай их пригласить?

    – Ха-ха! Да нет, мы не чувствуем, что нас ждет ад, и мы готовы играть в Стамбуле.

    «Зенит» с его большой историей и традициями побывал на многих стадионах и готов к любому давлению со стороны трибун

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    17.01.2019 22:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 3 февраля 2019, 20:10

      Время покажет, все будет зависеть от настроя и кондиций. Кто больше захочет, тот и пройдет дальше

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 11:42

      Запугать до начала матча ,это они могут. К тому же Фенербахче в чемпионате играет слабо.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 января 2019, 00:05

      А что, эти дебилы когда-нибудь кому-нибудь обещали устроить рай? Ну ничего страшного, я вот чё-то не припомню, чтобы это им помогло ну например выиграть Лигу чемпионов, да и по моему в чемпионате Турции у них не всё шоколадно.

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