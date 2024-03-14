Статистика по турнирам

Лига Европы 2023/2024 Португалия. Примейра 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Лига чемпионов 2021/2022 Португалия. Примейра 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Португалия. Примейра 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Кубок Атлантики 2016 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013