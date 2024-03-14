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Луиш Нету
Статистика
Луиш Нету - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1988 (38)
#13 | Защитник
187 см | 71 кг
Португалия
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Португалия. Примейра 2023/2024
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Португалия. Примейра 2022/2023
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Команда
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Спортинг
2
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Аталанта
2 : 1
14.03.2024
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Спортинг
1 : 1
06.03.2024
Аталанта
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
1 : 1
22.02.2024
Янг Бойз
80' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Янг Бойз
1 : 3
15.02.2024
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Спортинг
3 : 0
14.12.2023
Штурм
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Аталанта
1 : 1
30.11.2023
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Ракув
1 : 1
26.10.2023
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Спортинг
1 : 2
05.10.2023
Аталанта
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Штурм
1 : 2
21.09.2023
Спортинг
Был в запасе
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