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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Аталанта
Спортинг - Аталанта: обзор матча 05 октября 2023
Спортинг
05.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
76'
В. Дьекереш (П)
33'
Д. Скальвини
43'
М. Руджери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Аталанта
90'
+3
Желтая карточка
Д. Скамакка
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
84'
81'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Д. Скальвини
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Дьекереш
76'
75'
Желтая карточка
Д. Скальвини
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
И. Фреснеда
71'
66'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Д. Дзаппакоста
66'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Эдерсон
61'
Желтая карточка
Р. Толой
54'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Ш. Де Кетеларе
54'
Замена
Р. Толой
️️️️
Б. Джимсити
52'
Желтая карточка
Б. Джимсити
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Н. Сантуш
46'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Паулинью
46'
Замена
С. Коатес
️️️️
М. Юльманн
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Руджери
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скальвини
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Спортинг
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
88
Тиагу Феррейра
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-1-3
1
Адан
2
Дьоманде
25
Инасиу
2
Рейс
22
Фреснеда
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
26
Паулинью
14
Дьекереш
3-4-1-1-1
1
Муссо
23
Колашинац
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
11
Лукман
23
Юльманн
4
Коатес
4
Коатес
23
Юльманн
22
Фреснеда
47
Эшгайю
47
Эшгайю
22
Фреснеда
26
Паулинью
10
Катамо
10
Катамо
26
Паулинью
11
Сантуш
10
Эдвардс
10
Эдвардс
11
Сантуш
42
Скальвини
19
Паломино
19
Паломино
42
Скальвини
19
Джимсити
2
Толой
2
Толой
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
3
Хольм
3
Хольм
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
9
Скамакка
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Спортинг
Аталанта
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
88
Тиагу Феррейра
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
88
Тиагу Феррейра
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Спортинг - Аталанта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
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Порту
- : -
29.11.2026
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25.10.2026
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Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
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Кайрат
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0 : 3
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Информация о матче
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