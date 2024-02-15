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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Спортинг
Янг Бойз - Спортинг: обзор матча 15 февраля 2024
Янг Бойз
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Спортинг
42'
Ф. Угринич
31'
А. Аменда (АГ)
41'
В. Дьекереш (П)
48'
Г. Инасиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Спортинг
Вторая желтая
М. Камара
89'
84'
Замена
К. Куандреди
️️️️
Д. Браганца
Замена
Д. Малес
️️️️
Л. Лакомы
81'
74'
Замена
Д. Катамо
️️️️
В. Дьекереш
74'
Замена
Тринкау
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
М. Элиа
️️️️
Д. Мвука
61'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Э. Колли
61'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
61'
60'
Замена
Х. Морита
️️️️
М. Юльманн
Желтая карточка
Л. Лакомы
53'
48'
ГОЛ! 1:3!
Г. Инасиу
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ф. Угринич
46'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Угринич
42'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Дьекереш
Желтая карточка
Э. Колли
40'
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Аменда
Пас отдал
М. Эдвардс
Желтая карточка
М. Камара
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Спортинг
1
Антонио Адан
(К)
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
47
Малик Деме
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
4-3-2-1
16
фон Бальмус
3
Хаджам
12
Аменда
5
Камара
27
Блум
24
Лакомы
30
Лаупер
23
Угринич
19
Колли
22
Мвука
26
Иттен
3-3-1-1-2
1
Адан
72
Куарежма
2
Рейс
21
Браганца
47
Эшгайю
23
Юльманн
25
Инасиу
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
14
Дьекереш
11
Сантуш
23
Угринич
19
Ниасс
19
Ниасс
23
Угринич
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
24
Лакомы
19
Малес
19
Малес
24
Лакомы
19
Колли
99
Монтейру
99
Монтейру
19
Колли
22
Мвука
12
Элиа
12
Элиа
22
Мвука
23
Юльманн
5
Морита
5
Морита
23
Юльманн
21
Браганца
88
Куандреди
88
Куандреди
21
Браганца
14
Дьекереш
10
Катамо
10
Катамо
14
Дьекереш
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
Остались в запасе
Янг Бойз
Спортинг
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
47
Малик Деме
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
20
Франко Исраэль
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
47
Малик Деме
ЦП
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Янг Бойз - Спортинг
3
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
21
2
Офсайды
4
1
Количество передач
426
440
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.67
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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