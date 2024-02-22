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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Янг Бойз
Спортинг - Янг Бойз: обзор матча 22 февраля 2024
Спортинг
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Янг Бойз
13'
В. Дьекереш
84'
С. Ганвула (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Янг Бойз
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
86'
Желтая карточка
А. Аменда
Замена
И. Фреснеда
️️️️
Р. Эшгайю
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Ганвула
Замена
Л. Нету
️️️️
Э. Куарежма
80'
78'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
С. Лаупер
67'
Замена
Д. Мвука
️️️️
М. Элиа
Замена
К. Куандреди
️️️️
М. Юльманн
63'
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
Тринкау
63'
61'
Замена
Н. Перссон
️️️️
Д. Хаджам
61'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
61'
Замена
Л. Блум
️️️️
С. Джанко
Пенальти не реализован!
В. Дьекереш
57'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Г. Инасиу
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Тринкау
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
(К)
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
47
Малик Деме
ПВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-3-1-2
1
Адан
25
Инасиу
21
Браганца
2
Рейс
2
Дьоманде
23
Юльманн
47
Эшгайю
10
Эдвардс
7
Тринкау
14
Дьекереш
4-2-4
16
фон Бальмус
17
Джанко
28
Лустенбергер
12
Аменда
3
Хаджам
30
Лаупер
19
Ниасс
19
Малес
26
Иттен
12
Элиа
99
Монтейру
72
Куарежма
13
Нету
13
Нету
72
Куарежма
47
Эшгайю
22
Фреснеда
22
Фреснеда
47
Эшгайю
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
23
Юльманн
88
Куандреди
88
Куандреди
23
Юльманн
25
Инасиу
11
Сантуш
11
Сантуш
25
Инасиу
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
17
Джанко
27
Блум
27
Блум
17
Джанко
30
Лаупер
24
Лакомы
24
Лакомы
30
Лаупер
12
Элиа
22
Мвука
22
Мвука
12
Элиа
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
Остались в запасе
Спортинг
Янг Бойз
20
Франко Исраэль
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
10
Джени Катамо
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
55
Матс Сейлер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
47
Малик Деме
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
10
Джени Катамо
ЛВ
9
Рафаэль Нель
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
55
Матс Сейлер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
47
Малик Деме
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Спортинг - Янг Бойз
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
19
Офсайды
3
4
Количество передач
627
355
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.29
1.02
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0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Жозе Алваладе
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