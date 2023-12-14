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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Штурм
Спортинг - Штурм: обзор матча 14 декабря 2023
Спортинг
14.12.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
3 : 0
Завершен
Штурм
39'
В. Дьекереш
60'
Г. Инасиу
70'
Г. Инасиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Штурм
82'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Т. Хорват
82'
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
М. Саркария
75'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
Н. Сантуш
75'
74'
Замена
Х. Серрано
️️️️
О. Китеишвили
ГОЛ! 3:0!
Г. Инасиу
Пас отдал
С. Коатес
70'
ГОЛ! 2:0!
Г. Инасиу
Пас отдал
М. Эдвардс
60'
57'
Замена
В. Бевинг
️️️️
С. Джатта
Замена
Д. Эссуго
️️️️
Р. Эшгайю
56'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
М. Рейс
46'
Замена
Х. Морита
️️️️
М. Юльманн
46'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
В. Дьекереш
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
М. Рейс
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
(К)
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Спортинг
99
Франсишку Силва
ВР
1
Антонио Адан
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Штурм
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
3-3-4
20
Исраэль
4
Коатес
2
Рейс
21
Браганца
13
Нету
23
Юльманн
47
Эшгайю
11
Сантуш
14
Дьекереш
26
Паулинью
7
Тринкау
3-2-3-1-1
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
8
Китеишвили
14
Хорват
22
Прасс
11
Саркария
20
Джатта
2
Рейс
25
Инасиу
25
Инасиу
2
Рейс
23
Юльманн
5
Морита
5
Морита
23
Юльманн
47
Эшгайю
14
Эссуго
14
Эссуго
47
Эшгайю
11
Сантуш
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
14
Дьекереш
10
Эдвардс
10
Эдвардс
14
Дьекереш
14
Хорват
25
Хирлендер
25
Хирлендер
14
Хорват
8
Китеишвили
42
Серрано
42
Серрано
8
Китеишвили
20
Джатта
11
Бевинг
11
Бевинг
20
Джатта
11
Саркария
17
Влодарчик
17
Влодарчик
11
Саркария
Остались в запасе
Спортинг
Штурм
99
Франсишку Силва
ВР
1
Антонио Адан
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Франсишку Силва
ВР
1
Антонио Адан
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
Остались в запасе
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Спортинг - Штурм
1
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
9
8
Офсайды
0
1
Количество передач
279
145
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
60
Удары мимо ворот
2
1
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.22
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Жозе Алваладе
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