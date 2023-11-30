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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Спортинг
Аталанта - Спортинг: обзор матча 30 ноября 2023
Аталанта
30.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
23'
Д. Скамакка
56'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
М. Рейс
90'
+1
Желтая карточка
Х. Морита
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Скальвини
86'
Замена
Э. Хольм
️️️️
С. Колашинац
86'
81'
Замена
С. Коатес
️️️️
Д. Сент-Джуст
77'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Юльманн
Замена
А. Миранчук
️️️️
Т. Коопмейнерс
69'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Лукман
64'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Скамакка
64'
Желтая карточка
М. де Рон
62'
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Эдвардс
Пас отдал
В. Дьекереш
46'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Р. Эшгайю
46'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Тринкау
Желтая карточка
С. Колашинац
43'
Желтая карточка
Д. Скальвини
42'
Желтая карточка
А. Лукман
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Скамакка
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
23'
11'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Спортинг
1
Антонио Адан
(К)
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Спортинг
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
13
Руджери
42
Скальвини
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
13
Эдерсон
11
Лукман
9
Скамакка
3-4-1-2
1
Адан
2
Дьоманде
6
Сент-Джуст
25
Инасиу
47
Эшгайю
5
Морита
23
Юльманн
2
Рейс
28
Гонсалвеш
14
Дьекереш
7
Тринкау
42
Скальвини
5
Баккер
5
Баккер
42
Скальвини
23
Колашинац
3
Хольм
3
Хольм
23
Колашинац
11
Лукман
8
Пашалич
8
Пашалич
11
Лукман
8
Коопмейнерс
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Коопмейнерс
9
Скамакка
10
Муриэль
10
Муриэль
9
Скамакка
6
Сент-Джуст
4
Коатес
4
Коатес
6
Сент-Джуст
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Катамо
47
Эшгайю
7
Тринкау
10
Эдвардс
10
Эдвардс
7
Тринкау
23
Юльманн
11
Сантуш
11
Сантуш
23
Юльманн
Остались в запасе
Аталанта
Спортинг
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
51
Диогу Пинту
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Аталанта - Спортинг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Атлети Адзурри
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