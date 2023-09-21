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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Спортинг
Штурм - Спортинг: обзор матча 21 сентября 2023
Штурм
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
58'
В. Бевинг
76'
В. Дьекереш
84'
У. Дьоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Спортинг
90'
+5
Желтая карточка
Паулинью
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
90'
+1
Замена
М. Фусейни
️️️️
С. Хирлендер
88'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
В. Бевинг
88'
84'
ГОЛ! 1:2!
У. Дьоманде
77'
Замена
И. Фреснеда
️️️️
Д. Катамо
77'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Д. Браганца
76'
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
76'
Замена
Х. Морита
️️️️
М. Юльманн
Замена
Т. Хорват
️️️️
О. Китеишвили
68'
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
М. Саркария
63'
62'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Рейс
62'
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
Тринкау
ГОЛ! 1:0!
В. Бевинг
Пас отдал
О. Китеишвили
58'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Штурм
43
Henry Obi
ВР
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
14
Томи Хорват
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
3-2-3-2
37
Шерпен
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
22
Аффенгрубер
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
25
Хирлендер
11
Бевинг
11
Саркария
3-3-1-3
1
Адан
25
Инасиу
2
Дьоманде
21
Браганца
2
Рейс
23
Юльманн
4
Коатес
10
Катамо
14
Дьекереш
26
Паулинью
7
Тринкау
8
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
8
Китеишвили
25
Хирлендер
16
Фусейни
16
Фусейни
25
Хирлендер
11
Бевинг
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
11
Бевинг
11
Саркария
17
Влодарчик
17
Влодарчик
11
Саркария
10
Катамо
22
Фреснеда
22
Фреснеда
10
Катамо
23
Юльманн
5
Морита
5
Морита
23
Юльманн
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
21
Браганца
10
Эдвардс
10
Эдвардс
21
Браганца
2
Рейс
11
Сантуш
11
Сантуш
2
Рейс
Остались в запасе
Штурм
Спортинг
43
Henry Obi
ВР
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
22
Макс Джонстон
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
41
Диего Каллаи
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
43
Henry Obi
ВР
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
22
Макс Джонстон
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Штурм - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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0 : 1
03.11.2026
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Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
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25.10.2026
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