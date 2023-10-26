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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ракув - Спортинг
Ракув - Спортинг: обзор матча 26 октября 2023
Ракув
26.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
79'
Ф. Пясецки
14'
С. Коатес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Спортинг
90'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Юльманн
89'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Рейс
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
86'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пясецки
Пас отдал
В. Кочергин
79'
Замена
Б. Новак
️️️️
М. Кебула
75'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Д. Йебоа
75'
67'
Желтая карточка
У. Дьоманде
58'
Замена
Д. Катамо
️️️️
П. Гонсалвеш
58'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
Желтая карточка
Ж. Карлос
49'
Желтая карточка
В. Кочергин
44'
Желтая карточка
Г. Берггрен
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Коатес
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Замена
Ж. Карлос
️️️️
З. Арсенич
14'
8'
Красная карточка
В. Дьекереш
8'
Желтая карточка
С. Коатес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
7
Фран Тудор
ПП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
28
Patryk Malamis
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
24
Арсенич
3
Рундич
5
Берггрен
10
Кочергин
77
Кебула
95
Плавсич
7
Тудор
10
Йебоа
17
Крнак
3-4-1-1-1
20
Исраэль
4
Коатес
2
Дьоманде
2
Рейс
47
Эшгайю
23
Юльманн
5
Морита
25
Инасиу
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
14
Дьекереш
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
77
Кебула
27
Новак
27
Новак
77
Кебула
24
Арсенич
20
Карлос
20
Карлос
24
Арсенич
10
Йебоа
9
Пясецки
9
Пясецки
10
Йебоа
23
Юльманн
21
Браганца
21
Браганца
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
10
Катамо
10
Катамо
28
Гонсалвеш
2
Рейс
11
Сантуш
11
Сантуш
2
Рейс
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
Остались в запасе
Ракув
Спортинг
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
28
Patryk Malamis
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
1
Антонио Адан
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
28
Patryk Malamis
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ракув - Спортинг
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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