Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:24
Хайдук - Ракув
20 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Хайдука»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч плей-офф Лиги Конференций между хорватским «Хайдук Сплит» и польским «Ракувом» пройдет 20 августа 2026 года в Сплите на стадионе «Полюд». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в шести последних матчах на своем поле и демонстрируют впечатляющую атакующую статистику. Гости, в свою очередь, славятся надежной обороной и стабильностью в еврокубках. Сможет ли «Ракув» сдержать атакующий натиск хорватов и увезти положительный результат, или «Хайдук» подтвердит статус фаворита на родной арене?

Кто победит в матче

«Хайдук Сплит» выглядит грозной силой благодаря атакующей мощи и домашней поддержке. В пяти последних матчах хорваты забивают в среднем 2,80 гола за игру, а их нападение стабильно – команда забивает в пяти встречах подряд. Ярким подтверждением служат разгромы в квалификации: победа над «Жальгирисом» со счетом 4:0 дома и 5:2 на выезде. Однако оборона не столь надежна – 1,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, и команда пропускает в пяти из семи последних встреч. Несмотря на это, домашняя беспроигрышная серия из шести матчей внушает уверенность, а поддержка трибун на «Полюде» традиционно становится важным фактором.

«Ракув» подходит к матчу с более скромной атакующей статистикой – 1,40 гола за игру в пяти последних встречах, но их оборона выглядит значительно надежнее: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем. Поляки забивают в двенадцати из четырнадцати последних матчей, что говорит о стабильности атакующей линии. В квалификации «Ракув» прошел «Хаммарбю»: сыграл вничью 0:0 дома и победил 1:0 на выезде. Ранее команда разгромила «Валлетту» со счетом 4:0. В чемпионате Польши у них были поражения, но в еврокубках команда действует организованно и дисциплинированно, особенно в гостях.

Итоговый вывод: встреча обещает быть напряженной. «Хайдук» обладает мощной атакой и преимуществом своего поля, но его оборона уязвима. «Ракув» имеет надежную защиту и умеет играть на результат. Учитывая домашний фактор и высокую результативность, «Хайдук» выглядит предпочтительнее, однако «Ракув» способен навязать борьбу и не проиграть. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Ранее «Хайдук Сплит» и «Ракув» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится на текущей форме и игровых характеристиках. «Хайдук» дома непобедим в шести матчах и забивает почти три гола за игру, но его защита регулярно пропускает. «Ракув» в гостях в еврокубках показывает дисциплинированную игру, пропуская менее одного мяча в среднем за последние пять встреч. Это противостояние атаки хозяев и обороны гостей станет ключевым. Шансы «Хайдука» выше за счет домашнего поля и атакующего потенциала.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
4
2.5
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Ракув
2 : 3
27.08.2026
Хайдук
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Хайдук
2 : 2
20.08.2026
Ракув
Лига конференций, 4 раунд
Ракув
2 : 3
27.08.2026
Хайдук
Лига конференций, 4 раунд
Хайдук
2 : 2
20.08.2026
Ракув

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
23
Марин Шотичек
ЦП
9
Далиссон де Алмейда
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
O. Repka
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
15
Oliwier Kwiatkowski
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
АП
7
Фран Тудор
ПП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Хайдук
1
Ивица Ивушич
ВР
5
Алек Ван Хоренбек
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
3
Roko Gabrić
ЦЗ
26
Adam Huram
ЦП
19
Etnik Brruti
ЦП
16
Анджело Шутало
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
Ракув
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
3-1-4-1-1
33
Силич
15
Марешич
14
32
Хргович
14
Сигур
23
Шотичек
21
Пукштас
4
Паязити
9
де Алмейда
7
Саньянг
11
Шего
3-4-2-1
1
Треловски
25
Раковитан
4
Сварнас
26
Отиено
7
Тудор
10
Кочергин
15
6
19
Амейо
80
Диаби-Фадига
11
Эмрели
32
Хргович
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
32
Хргович
9
де Алмейда
17
Мельняк
17
Мельняк
9
де Алмейда
7
Саньянг
16
Шутало
16
Шутало
7
Саньянг
11
Шего
10
Ливайя
10
Ливайя
11
Шего
23
Шотичек
20
Дель Мораль
20
Дель Мораль
23
Шотичек
7
Тудор
3
Брорссон
3
Брорссон
7
Тудор
15
21
Пенько
21
Пенько
15
10
Кочергин
39
39
10
Кочергин
26
Отиено
20
Карлос
20
Карлос
26
Отиено
Остались в запасе
Хайдук
Ракув
1
Ивица Ивушич
ВР
38
L. Hodak
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
3
Roko Gabrić
ЦЗ
26
Adam Huram
ЦП
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
1
Ивица Ивушич
ВР
38
L. Hodak
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
3
Roko Gabrić
ЦЗ
26
Adam Huram
ЦП
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Остались в запасе
29
Wiktor Żołneczko
ВР
71
T. Karic
ВР
77
Didí Gaucho
ЦЗ
2
Jerzy Napieraj
ЦП
17
Jakub Jendryka
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Главный тренер
Марек Папшун

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хайдук Сплит» в основное время. Атакующая мощь и домашняя поддержка должны сыграть решающую роль, несмотря на проблемы в обороне. «Ракув» способен забить, но вряд ли сумеет устоять против столь результативной команды на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Хайдук Сплит» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хайдук Сплит» и «Ракувом» состоится 20 августа 2026 года в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.10
Победа «Хайдука»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Ракув Хайдук
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+