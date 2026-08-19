Матч плей-офф Лиги Конференций между хорватским «Хайдук Сплит» и польским «Ракувом» пройдет 20 августа 2026 года в Сплите на стадионе «Полюд». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в шести последних матчах на своем поле и демонстрируют впечатляющую атакующую статистику. Гости, в свою очередь, славятся надежной обороной и стабильностью в еврокубках. Сможет ли «Ракув» сдержать атакующий натиск хорватов и увезти положительный результат, или «Хайдук» подтвердит статус фаворита на родной арене?

Кто победит в матче

«Хайдук Сплит» выглядит грозной силой благодаря атакующей мощи и домашней поддержке. В пяти последних матчах хорваты забивают в среднем 2,80 гола за игру, а их нападение стабильно – команда забивает в пяти встречах подряд. Ярким подтверждением служат разгромы в квалификации: победа над «Жальгирисом» со счетом 4:0 дома и 5:2 на выезде. Однако оборона не столь надежна – 1,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, и команда пропускает в пяти из семи последних встреч. Несмотря на это, домашняя беспроигрышная серия из шести матчей внушает уверенность, а поддержка трибун на «Полюде» традиционно становится важным фактором.

«Ракув» подходит к матчу с более скромной атакующей статистикой – 1,40 гола за игру в пяти последних встречах, но их оборона выглядит значительно надежнее: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем. Поляки забивают в двенадцати из четырнадцати последних матчей, что говорит о стабильности атакующей линии. В квалификации «Ракув» прошел «Хаммарбю»: сыграл вничью 0:0 дома и победил 1:0 на выезде. Ранее команда разгромила «Валлетту» со счетом 4:0. В чемпионате Польши у них были поражения, но в еврокубках команда действует организованно и дисциплинированно, особенно в гостях.

Итоговый вывод: встреча обещает быть напряженной. «Хайдук» обладает мощной атакой и преимуществом своего поля, но его оборона уязвима. «Ракув» имеет надежную защиту и умеет играть на результат. Учитывая домашний фактор и высокую результативность, «Хайдук» выглядит предпочтительнее, однако «Ракув» способен навязать борьбу и не проиграть. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Ранее «Хайдук Сплит» и «Ракув» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится на текущей форме и игровых характеристиках. «Хайдук» дома непобедим в шести матчах и забивает почти три гола за игру, но его защита регулярно пропускает. «Ракув» в гостях в еврокубках показывает дисциплинированную игру, пропуская менее одного мяча в среднем за последние пять встреч. Это противостояние атаки хозяев и обороны гостей станет ключевым. Шансы «Хайдука» выше за счет домашнего поля и атакующего потенциала.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хайдук Сплит» в основное время. Атакующая мощь и домашняя поддержка должны сыграть решающую роль, несмотря на проблемы в обороне. «Ракув» способен забить, но вряд ли сумеет устоять против столь результативной команды на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Хайдук Сплит» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хайдук Сплит» и «Ракувом» состоится 20 августа 2026 года в Сплите на стадионе «Полюд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.