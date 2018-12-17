Нету: «С «Фенербахче» будет фантастическая игра»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением о сопернике по 1/16 финала Лиги Европы. Россияне встретятся с «Фенербахче».

«Играть против «Фенербахче» будет трудно. «Фенербахче» — точно не самый простой соперник. Да, сейчас они переживают не лучший период, но недавно пришeл новый тренер, который уже приводил команду к успехам в прошлом. Многое будет зависеть и от того, как они проведут январь, смогут ли усилиться.

Но в любом случае будет нелегко. Но мы играем ответный матч дома, и я уверен, что в Петербурге нас ждeт фантастическая игра», – считает португалец.

Нету с 2017 по 2018 годы был в «Фенербахче» в аренде.

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