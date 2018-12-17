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    Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты


    3.3
    Голосов: 6
    17.12.2018 16:30
    Ну что, нам повезло или нет?

    «Байер» – соперник «Краснодара»

    • «Байер» идет 11-м в чемпионате Германии. Прошлый сезон команда закончила на пятом месте, но набрала столько же очков, сколько и финишировавшие выше «Хоффенхайм» и «Боруссия».

    • В Лиге Европы немцы не испытали никаких проблем: забили девять голов кипрскому АЕКу, обыграли «Цюрих» и «Лудогорец», вышли досрочно. Разница мячей – 16:9 за шесть матчей, скучно не было.

    • В Бундеслиге не все так безоблачно. Старт с трех поражений подряд, потом более-менее ровное выступление, разгром «Вердера» 6:2 и два крупных поражения с общей разницей 1:7 от «Хоффенхайма» и «Лейпцига». Играют нестабильно и идут в чемпионате на 11 месте с отрицательной разницей – 21:27.

    • Немцы – мощь «Байера», ставка, прежде всего на них. Братья Бендеры и Карим Бельараби – железная основа, как и молодежь – Та, Брандт и Хавец. Лучший бомбардир – Фолланд, на его счету пять голов в Бундеслиге, а в ЛЕ чаще забивает аргентинец Аларио (4).

    • «Байер» – лучшая команда Бундеслиги по удачным отборам (18,5 за игру). В первой десятке лучших отбирающих в лиге – сразу два игрока из Леверкузена, это Ларс Бендер и Доминик Кор.

    • Год назад мы писали о том, кто такой Хайко Херрлих – тренер «Байера». Он вылечился от рака мозга и задумал свершить тактическую революцию. Очень интересная статья. Кстати, в прошлом сезоне все задуманное практически воплотилось.

    • У «Краснодара» с немцами сложные отношения. Пять поражений в шести матчах.

    • 2:4 и 1:5 от «Вольфсбурга»
    • 1:2 и 1:0 с «Боруссией» Д
    • 0:1 и 0:2 от «Шальке»

    Нелепый автогол вратаря «Байера». Напоминает гандбол

    «Фенербахче» – соперник «Зенита»

    • Нынешний «Фенер» – настоящая сенсация, и это совсем не комплимент. Команда идет на предпоследнем, 17 месте в чемпионате. В прессу просочилась история о том, как тренера Филиппа Коку сливал собственный тренерский штаб и некоторые игроки, делившиеся информацией с соперником. Настоящее безумие вылилось в провал. Коку в команде уже нет, но лучше не становится.

    • «Фенебахче» вылетел из Лиги чемпионов, слабо отыграв с довольно средней на данный момент «Бенфикой». Счета 0:1 и 1:1 особо не отражают ход игр – шансов у турок практически не было. В Лиге Европы вообще началось с ужаса – 1:4 в Загребе от «Динамо», но в следующих четырех матчах удалось набрать восемь очков, так что в Трнаве в декабре местному «Спартаку» можно было и проиграть.

    • В чемпионате «Фенербахче» одержал всего три победы, а туров прошло уже 16 (для клуба – 15, остался еще сегодняшний матч с «Эрзурумом»). Притом в самых принципиальных матчах команда продержалась – ушла от поражения и от «Бешикташа», и от «Галатасарая». Но, например, с «Акхисаром», который проиграл все что можно в группе «Краснодара», «Фенер» шансов не имел вообще – 0:3, и матч этот был сыгран неделю назад.

    • Мартин Шкртел – бывший игрок «Зенита», его наверняка очень тепло встретят в Санкт-Петербурге. А еще против российской команды сыграет защитник сборной России Роман Нойштедтер.

    • Идти на предпоследнем месте в турецком чемпионате с Вальбуэна, Айю, Ислой, Сольдадо, Слимани, Дираром и Шкртелом – это настоящее сумасшествие. Никто не смог забить больше трех голов и отдать больше трех голевых передач за этот сезон. Лидер по «гол плюс пас» – Вальбуэна (1+3). Статистика у парней просто аховая.

    • Но по командным показателям и не сказать, что у «Фенербахче» сейчас все настолько плохо. В пятерке – по ударам, владению мячом, точности передач, а по обводкам – шестые. Предпоследнее место команда занимает по среднему количеству перехватов.

    • Убрали Коку, поставили тренером его соотечественника – Эрвина Кумана, а затем выгнали странным способом. Спасать позвали Эрсуна Янала – как напоминание о славных временах. У старого-нового тренера очень интересная особенность.

    • С турками «Зенит» играл лишь однажды – против «Бешикташа». Тогда наш клуб сыграл 1:1 в гостях и впервые в своей истории вышел в еврокубковую весну. За турок выступал чемпион мира Клеберсон, а за «Зенит» забивал Горшков.

    Матч «Зенита» в Турции запланирован на 12 февраля, а через два дня «Краснодар» сыграет дома с «Байером. Ответные игры – 21 февраля.

    Остальные пары 1/16 финала Лиги Европы

    Массовая драка и сочнейший баннер. Так проходит главное дерби Турции

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 6
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      piligrim1986 4 часа назад

      знать нужно одно - будет очень тяжело, не надо надеяться, что порвем всех

      0
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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 4 часа назад

      Проходить можно и нужно. Турки всегда славятся дырой в обороне и красными карточками, а Байер уже давно не тот, что когда-то был. Может у Краснодара и не хватает опыта, но класс игроков очень приличный. Я не часто смотрю игры наших, даже в еврокубках, но Краснодар и ЦСКА всегда оставляют впечатление европейских команд, которые играют в современный футбол. Чего не скажешь, про тот же Зенит или Локомотив.

      0
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      Рейтинг: +468

      Igor Belousov 4 часа назад

      оба клуба должны проходить в 1/8 финала

      0
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      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet 5 часов назад

      зачем эта статистика с немцами прошлых лет, разной силы и опыта, вольсбург тогда был топ с де брейне, тем более это были дебютные еврокубки, с боруссией все равно заняли первое место по разнице мячей, с шальке проиграли потому что шалимов, тот и молодежке ниццы влетел

      1
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      Рейтинг: +632

      mihail1980 8 часов назад

      зенит должен не проходить а пролетать этого соперника

      1
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      Рейтинг: +35

      SOKOL 75 17 часов назад

      Оба должны пройти. Если не пройдут, то и чемпионами не станут.

      0
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      Рейтинг: -2643

      gosproektikabinet > SOKOL 75 5 часов назад

      бред, наоборот сил больше останется

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      Рейтинг: +3476

      батог 18 часов назад

      Все нормально! Хорошая инфа!

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      Рейтинг: +249

      владимир миронов 20 часов назад

      Есть надежда у обоих.

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      Рейтинг: +1042

      SERGEI12345 21 час назад

      +++

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      Рейтинг: +331

      El_Chori 21 час назад

      Это ж, бл, Ари! Капец, ретро!))

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