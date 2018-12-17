Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты

«Байер» – соперник «Краснодара»

• «Байер» идет 11-м в чемпионате Германии. Прошлый сезон команда закончила на пятом месте, но набрала столько же очков, сколько и финишировавшие выше «Хоффенхайм» и «Боруссия».

• В Лиге Европы немцы не испытали никаких проблем: забили девять голов кипрскому АЕКу, обыграли «Цюрих» и «Лудогорец», вышли досрочно. Разница мячей – 16:9 за шесть матчей, скучно не было.

• В Бундеслиге не все так безоблачно. Старт с трех поражений подряд, потом более-менее ровное выступление, разгром «Вердера» 6:2 и два крупных поражения с общей разницей 1:7 от «Хоффенхайма» и «Лейпцига». Играют нестабильно и идут в чемпионате на 11 месте с отрицательной разницей – 21:27.

• Немцы – мощь «Байера», ставка, прежде всего на них. Братья Бендеры и Карим Бельараби – железная основа, как и молодежь – Та, Брандт и Хавец. Лучший бомбардир – Фолланд, на его счету пять голов в Бундеслиге, а в ЛЕ чаще забивает аргентинец Аларио (4).

• «Байер» – лучшая команда Бундеслиги по удачным отборам (18,5 за игру). В первой десятке лучших отбирающих в лиге – сразу два игрока из Леверкузена, это Ларс Бендер и Доминик Кор.

• Год назад мы писали о том, кто такой Хайко Херрлих – тренер «Байера». Он вылечился от рака мозга и задумал свершить тактическую революцию. Очень интересная статья. Кстати, в прошлом сезоне все задуманное практически воплотилось.

• У «Краснодара» с немцами сложные отношения. Пять поражений в шести матчах.

2:4 и 1:5 от «Вольфсбурга»

1:2 и 1:0 с «Боруссией» Д

0:1 и 0:2 от «Шальке»

Нелепый автогол вратаря «Байера». Напоминает гандбол

«Фенербахче» – соперник «Зенита»

• Нынешний «Фенер» – настоящая сенсация, и это совсем не комплимент. Команда идет на предпоследнем, 17 месте в чемпионате. В прессу просочилась история о том, как тренера Филиппа Коку сливал собственный тренерский штаб и некоторые игроки, делившиеся информацией с соперником. Настоящее безумие вылилось в провал. Коку в команде уже нет, но лучше не становится.

• «Фенебахче» вылетел из Лиги чемпионов, слабо отыграв с довольно средней на данный момент «Бенфикой». Счета 0:1 и 1:1 особо не отражают ход игр – шансов у турок практически не было. В Лиге Европы вообще началось с ужаса – 1:4 в Загребе от «Динамо», но в следующих четырех матчах удалось набрать восемь очков, так что в Трнаве в декабре местному «Спартаку» можно было и проиграть.

• В чемпионате «Фенербахче» одержал всего три победы, а туров прошло уже 16 (для клуба – 15, остался еще сегодняшний матч с «Эрзурумом»). Притом в самых принципиальных матчах команда продержалась – ушла от поражения и от «Бешикташа», и от «Галатасарая». Но, например, с «Акхисаром», который проиграл все что можно в группе «Краснодара», «Фенер» шансов не имел вообще – 0:3, и матч этот был сыгран неделю назад.

• Мартин Шкртел – бывший игрок «Зенита», его наверняка очень тепло встретят в Санкт-Петербурге. А еще против российской команды сыграет защитник сборной России Роман Нойштедтер.

• Идти на предпоследнем месте в турецком чемпионате с Вальбуэна, Айю, Ислой, Сольдадо, Слимани, Дираром и Шкртелом – это настоящее сумасшествие. Никто не смог забить больше трех голов и отдать больше трех голевых передач за этот сезон. Лидер по «гол плюс пас» – Вальбуэна (1+3). Статистика у парней просто аховая.

• Но по командным показателям и не сказать, что у «Фенербахче» сейчас все настолько плохо. В пятерке – по ударам, владению мячом, точности передач, а по обводкам – шестые. Предпоследнее место команда занимает по среднему количеству перехватов.

• Убрали Коку, поставили тренером его соотечественника – Эрвина Кумана, а затем выгнали странным способом. Спасать позвали Эрсуна Янала – как напоминание о славных временах. У старого-нового тренера очень интересная особенность.

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• С турками «Зенит» играл лишь однажды – против «Бешикташа». Тогда наш клуб сыграл 1:1 в гостях и впервые в своей истории вышел в еврокубковую весну. За турок выступал чемпион мира Клеберсон, а за «Зенит» забивал Горшков.

Матч «Зенита» в Турции запланирован на 12 февраля, а через два дня «Краснодар» сыграет дома с «Байером. Ответные игры – 21 февраля.

Остальные пары 1/16 финала Лиги Европы

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