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    Нелепый автогол вратаря «Байера». Напоминает гандбол


    3
    Голосов: 8
    01.09.2018 19:20
    Когда забыл отбить мяч в поле.

    34-летний Рамазан Озкан стал основным вратарем «Байера» после ухода в «Арсенал» Бернда Лено. С ним у «Байера» пока ноль очков в двух матчах и пять пропущенных голов. Три мяча Озкан пропустил в игре с «Вольфсбургом», где «Байер» даже сначала вел в счете. Решающий момент встречи – автогол Озкана.

    Кажется, в Бундеслиге до сих пор думают над тем, как все-таки описывать этот мяч. Янник Герхардт в этом эпизоде просто простреливал, но Озкан поднял руку и среагировал в стиле гандбольного кипера. Мяч изменил направление и улетел в ворота.

    Озкан принадлежит «Байеру» с 2016 года. До начала этого сезона он выходил за команду в Бундеслиге только один раз, когда пропустил четыре мяча от дортмундской «Боруссии». В матче первого тура против «Боруссии» из Менхенгладбаха Озкан отбил пенальти, но его команда все равно проиграла. Счастье такой вратарь совсем не приносит.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 5 сентября 2018, 18:02

      ++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Брина 3 сентября 2018, 00:22

      На Краба похож

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 сентября 2018, 22:07

      Всяко бывает.
      Не у всех же сразу вырастают золотые руки-ноги, рога и копыта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 сентября 2018, 09:00

      И его покусали...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 2 сентября 2018, 00:02

      лох!

      0
      Ответить
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