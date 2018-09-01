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Нелепый автогол вратаря «Байера». Напоминает гандбол

34-летний Рамазан Озкан стал основным вратарем «Байера» после ухода в «Арсенал» Бернда Лено. С ним у «Байера» пока ноль очков в двух матчах и пять пропущенных голов. Три мяча Озкан пропустил в игре с «Вольфсбургом», где «Байер» даже сначала вел в счете. Решающий момент встречи – автогол Озкана.

Кажется, в Бундеслиге до сих пор думают над тем, как все-таки описывать этот мяч. Янник Герхардт в этом эпизоде просто простреливал, но Озкан поднял руку и среагировал в стиле гандбольного кипера. Мяч изменил направление и улетел в ворота.

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Озкан принадлежит «Байеру» с 2016 года. До начала этого сезона он выходил за команду в Бундеслиге только один раз, когда пропустил четыре мяча от дортмундской «Боруссии». В матче первого тура против «Боруссии» из Менхенгладбаха Озкан отбил пенальти, но его команда все равно проиграла. Счастье такой вратарь совсем не приносит.

Германия. Бундеслига Германия Байер Озкан Рамазан
Комментарии (5)
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Львиное сердце
1535835727
лох!
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KOLBIS
1535868028
И его покусали...
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Par Mezan
1535915231
Всяко бывает. Не у всех же сразу вырастают золотые руки-ноги, рога и копыта.
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Брина
1535923359
На Краба похож
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SERGEI12345
1536159726
++++
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