Нелепый автогол вратаря «Байера». Напоминает гандбол

34-летний Рамазан Озкан стал основным вратарем «Байера» после ухода в «Арсенал» Бернда Лено. С ним у «Байера» пока ноль очков в двух матчах и пять пропущенных голов. Три мяча Озкан пропустил в игре с «Вольфсбургом», где «Байер» даже сначала вел в счете. Решающий момент встречи – автогол Озкана.

Кажется, в Бундеслиге до сих пор думают над тем, как все-таки описывать этот мяч. Янник Герхардт в этом эпизоде просто простреливал, но Озкан поднял руку и среагировал в стиле гандбольного кипера. Мяч изменил направление и улетел в ворота.

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Озкан принадлежит «Байеру» с 2016 года. До начала этого сезона он выходил за команду в Бундеслиге только один раз, когда пропустил четыре мяча от дортмундской «Боруссии». В матче первого тура против «Боруссии» из Менхенгладбаха Озкан отбил пенальти, но его команда все равно проиграла. Счастье такой вратарь совсем не приносит.