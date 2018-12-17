«Краснодар» встретится с «Байером», «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы

А известны даты проведения матчей?
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.
По ее итогам своих соперников по 1/16 финала турнира узнали российские «Зенит» и «Краснодар».
Лига Европы. 1/16 финала. Жеребьевка
«Виктория» (Чехия) – «Динамо» (Хорватия)
«Брюгге» (Бельгия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Рапид» (Австрия) – «Интер» (Италия)
«Славия» (Чехия) – «Генк» (Бельгия)
«Краснодар» (Россия) – «Байер» (Германия)
«Цюрих» (Швейцария) – «Наполи» (Италия)
«Мальме» (Швеция) – «Челси» (Англия)
«Шахтер» (Украина) – «Айнтрахт» (Германия)
«Селтик» (Шотландия) – «Валенсия» (Испания)
«Олимпиакос» (Греция) – «Динамо» (Украина)
«Ренн» (Франция) – «Бетис» (Испания)
«Лацио» (Италия) – «Севилья» (Испания)
«Фенербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия)
«Спортинг» (Португалия) – «Вильярреал» (Испания)
БАТЭ (Белоруссия) – «Арсенал» (Лондон)
«Галатасарай» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)
Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты