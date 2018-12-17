Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    «Краснодар» встретится с «Байером», «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.

    По ее итогам своих соперников по 1/16 финала турнира узнали российские «Зенит» и «Краснодар».

    Лига Европы. 1/16 финала. Жеребьевка

    «Виктория» (Чехия) – «Динамо» (Хорватия)

    «Брюгге» (Бельгия) – «Зальцбург» (Австрия)

    «Рапид» (Австрия) – «Интер» (Италия)

    «Славия» (Чехия) – «Генк» (Бельгия)

    «Краснодар» (Россия) – «Байер» (Германия)

    «Цюрих» (Швейцария) – «Наполи» (Италия)

    «Мальме» (Швеция) – «Челси» (Англия)

    «Шахтер» (Украина) – «Айнтрахт» (Германия)

    «Селтик» (Шотландия) – «Валенсия» (Испания)

    «Олимпиакос» (Греция) – «Динамо» (Украина)

    «Ренн» (Франция) – «Бетис» (Испания)

    «Лацио» (Италия) – «Севилья» (Испания)

    «Фенербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия)

    «Спортинг» (Португалия) – «Вильярреал» (Испания)

    БАТЭ (Белоруссия) – «Арсенал» (Лондон)

    «Галатасарай» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)

    Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 15:18
    Комментарии102
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1279

      Артурка32 5 часов назад

      А известны даты проведения матчей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Серёга Краснодарский 6 часов назад

      в финале лиги будут наши с зенитушкой играть. хоть Семак уже дрожит игроки думаю не боятся турков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1546

      Ще Гевара 8 часов назад

      Вполне проходные соперники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      loko-the_best 12 часов назад

      Лишь бы португальцы все вылетели)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2019

      Таганский 13 часов назад

      Норм соперники, не дающие заранее булки расслабить..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +937

      TUMS 14 часов назад

      Шансы есть всегда, только играть надо с душой и желанием.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      Сенситив 14 часов назад

      благодаря админам сайта, все клубы - по странам, а вот Арсенал - из Лондона, не в пример Челси( Абрамовича, пока), как-то так...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Sergei26 15 часов назад

      Круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      RLoko 16 часов назад

      Зениту игру охладить. Краснодару реализацию подтянуть. Тогда будут шансы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +314

      Сергей Александрович 16 часов назад

      Фооортунаааа!!! Лотерея!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru