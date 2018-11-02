Массовая драка и сочнейший баннер. Так проходит главное дерби Турции

«Галатасарая» и «Фенербахче» дали огня.

Перед матчем «Галатасарай» – «Фенербахче» болельщики хозяев разместили классный баннер, посвященный главному тренеру их любимой команды Фатиху Териму. Фанаты «Галатасарая» называют Терима императором, поэтому перфоманс был немного связан с военной тематикой: «Наша мечта – больше, чем этот мир!»

Матч закончился ничьей (2:2): отличились Донк, Линесс, Вальбуэна и Жаилсон. Защитник сборной России Роман Нойштедтер отыграл все 90 минут встречи. Но, по классике, самое интересное произошло сразу после финального свистка.

После игры в районе центрального круга произошла драка с участием игроков обеих команд. Сначала Сольдадо подрался с Бельхандой. Чуть позже Бельханда получил по лицу от Жаилсона. Футболисты «Галатасарая» не могли простить бразильцу такой наглости и толпой напали на него. Следом к стычке подключились Шкртел, Хасан Шаш и Гарри Родригес.

En az 15 kırmızı kart pic.twitter.com/4yomfl5vqR — Goal Radar (@goalradar) 2 ноября 2018 г.

Hasan Şaş kadar karaktersiz bir adam olamaz! pic.twitter.com/ueU0jYaYD7 — Goal Radar (@goalradar) 2 ноября 2018 г.

Кстати, перед матчем полиция Стамбула объявила предпоследний уровень опасности из-за возможных столкновений.