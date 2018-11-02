Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Массовая драка и сочнейший баннер. Так проходит главное дерби Турции


    3
    Голосов: 4
    02.11.2018 23:42
    «Галатасарая» и «Фенербахче» дали огня.

    Перед матчем «Галатасарай» – «Фенербахче» болельщики хозяев разместили классный баннер, посвященный главному тренеру их любимой команды Фатиху Териму. Фанаты «Галатасарая» называют Терима императором, поэтому перфоманс был немного связан с военной тематикой: «Наша мечта – больше, чем этот мир!»

    Матч закончился ничьей (2:2): отличились Донк, Линесс, Вальбуэна и Жаилсон. Защитник сборной России Роман Нойштедтер отыграл все 90 минут встречи. Но, по классике, самое интересное произошло сразу после финального свистка.

    После игры в районе центрального круга произошла драка с участием игроков обеих команд. Сначала Сольдадо подрался с Бельхандой. Чуть позже Бельханда получил по лицу от Жаилсона. Футболисты «Галатасарая» не могли простить бразильцу такой наглости и толпой напали на него. Следом к стычке подключились Шкртел, Хасан Шаш и Гарри Родригес.

    Кстати, перед матчем полиция Стамбула объявила предпоследний уровень опасности из-за возможных столкновений.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 ноября 2018, 20:27

      сдается что драки у них стали элементом шоу, без них никак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 3 ноября 2018, 20:07

      Терим не брат Черчесова? Очень похожи)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 ноября 2018, 19:51

      хасан шаш ?? это что еще тот, который еще в 2002 г на ЧМ играл с шукюром и т.д.???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > mihail200606 3 ноября 2018, 19:52

      Именно он,работает в штабе клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 3 ноября 2018, 17:25

      Вт это я понимаю футбол,когда людям не всё-равно, как игрокам,так и болелам, стадион битком, все орут, на поле происходит настоящая жара. А у нас автобус в автобусе и автобусом погоняет... При полу-пустых трибунах.... Интересно, чем занимается РФС?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 3 ноября 2018, 00:31

      Смотрел этот матч,очень красочное шоу,но и без массовых беспорядков не обошлось,истинное турецкое дерби!!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11