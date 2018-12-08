Нету: «Любимое слово на русском – победа»

Ну так начинайте побеждать, хватит проигрывать ! Начните с Рубина
Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал об изучении русского языка.
– Шесть лет назад вы знали не больше десятка русских слов, а сейчас даже пробуете давать интервью по-русски. Как сами оцените свои успехи в изучении языка?
– Сейчас я понимаю уже почти все, что мне говорят, и могу сам говорить по-русски с российскими одноклубниками. Надеюсь, они меня тоже понимают.
– Есть ли у вас самое любимое русское слово?
– Победа – хорошее слово.
Нету выступает за «Зенит» с 2013 года. Вместе с петербургским клубом португалец становился чемпионом России.