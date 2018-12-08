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    Нету: «Любимое слово на русском – победа»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал об изучении русского языка.

    – Шесть лет назад вы знали не больше десятка русских слов, а сейчас даже пробуете давать интервью по-русски. Как сами оцените свои успехи в изучении языка?

    – Сейчас я понимаю уже почти все, что мне говорят, и могу сам говорить по-русски с российскими одноклубниками. Надеюсь, они меня тоже понимают.

    – Есть ли у вас самое любимое русское слово?

    – Победа – хорошее слово.

    Нету выступает за «Зенит» с 2013 года. Вместе с петербургским клубом португалец становился чемпионом России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2018 00:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 8 декабря 2018, 03:40

      Ну так начинайте побеждать, хватит проигрывать ! Начните с Рубина

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