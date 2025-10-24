«Приехал – а его взорвали за час до этого»: Бухаров вспомнил, как Алиев* мог погибнуть в Махачкале

Экс-форвард «Анжи» Александр Бухаров поделился воспоминаниями о периоде карьеры в клубе из Махачкалы.
– Время тяжелое было? Платили нормально?
– Шикарное время, все платили. В Махачкале было тяжело в том плане, что я целыми днями сидел в отеле при стадионе.
Куда-то выходил только Александр Алиев*. У него хватало наглости даже ездить в караоке. Я ему: «Ты че, какое караоке в Махачкале?!»
А он потом как-то приехал: «Сань, прикинь, приехал в караоке, а его взорвали за час до этого».
- * Александр Алиев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Источник: Спортс’’