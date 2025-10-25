Бухаров оконфузился при знакомстве с Татьяной Булановой

Экс-нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал, как познакомился с певицей Татьяной Булановой.
«С Владом Радимовым мы познакомились в караоке. Он тогда был женат на Татьяне Булановой.
Я к ней подошел: «Можете спеть песню из вашего репертуара, которая мне очень нравится? «Желтые тюльпаны».
Она на меня посмотрела: «Это не моя песня, это Наташа Королева поет». Мы вместе спели», – поделился воспоминаниями Бухаров.
- «Зенит» купил форварда в 2010 году за 12 млн евро.
- Он забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 81 матче.
Источник: Спортс’’